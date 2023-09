Wanneer komt koers van Abbott weer op gang?

De voorbije twaalf maanden deed de beurskoers van Abbott amper iets. Moet ik met dat aandeel nog geduld hebben of moet ik er afscheid van nemen?

Ondanks de sterke terugval na de coronapandemie, was Abbott geen belegging voor snelle koerswinsten, mede door de nog altijd relatief hoge waardering. Abbott is en blijft een aandeel dat je voor het dividend koopt. Dat stijgt elk jaar en op de lange termijn volgt de beurskoers die ontwikkeling vanzelf.

Over het boekjaar 2022 daalde de omzet van Abbott Laboratories, geheel zoals verwacht, met 8,7 procent naar 39,9 miljard dollar. Dat is nog altijd vooral het gevolg van de enorme omzetpiek van 2021, toen de pandemie de omzet 24 procent hoger duwde. De aan covid gerelateerde omzet blijft dalen. In juli verlaagde Abbott de verwachting daarvoor in 2023 van 1,5 naar 1,3 miljard dollar.

Onderliggend draait Abbott gewoon prima, blijkt uit de cijfers over het tweede kwartaal en de outlook voor 2023. De organische omzetgroei, exclusief de omzet uit covid-19-testen, ligt in de lage dubbele cijfers. Net als bijvoorbeeld Medtronic en Johnson & Johnson profiteert ook Abbott van de herstellende volumes voor chirurgische producten. Daarnaast groeit ook vooral de vraag naar de innovatieve diabetesapparaten (zoals bloedglucosemeters) sterk.

Abbott rapporteerde in het tweede kwartaal vooral beter dan verwachte cijfers voor de op een na grootste divisie, Medical Devices. Daar kwam de omzet uit op 4,3 miljard dollar, boven de analistenconsensus van 4,1 miljard. De divisie medische apparatuur was in 2022 goed voor 33,65 procent van de omzet van Abbott, en omvat ook de omzet van de diabetesapparaten Freestyle Libre. Die levert met 1,3 miljard dollar bijna een derde van de divisie.

Ook belangrijk was het omzetherstel bij Nutrition, de afdeling die eerder werd geplaagd door een terugroepactie en de maandenlange sluiting van een fabriek. De verkoop van medische en babyvoeding leverde in het tweede kwartaal 2,1 miljard dollar op. Abbott liet weten dat het inmiddels 75 procent van het vorig jaar verloren marktaandeel heeft teruggewonnen.

Voor 2023 houdt het bedrijf vast aan een verwachte winst per aandeel van 4,30 tot 4,50 dollar per aandeel. Dat betekent dat het aandeel met een geschatte k/w van bijna 23 (bij een beurskoers van ruim 100 dollar) nog altijd niet goedkoop is. Voor een solide groeier met prima vooruitzichten op de lange termijn is dat echter prima. We kijken vooral naar het financiële plaatje en daaraan gekoppeld het dividend, dat vorig jaar voor het 51ste jaar op rij werd verhoogd (+8,5%). Dat dividend, afgerond zo’n 3,6 miljard dollar op jaarbasis, zal de komende jaren nog veel verder stijgen, gezien de veel grotere en groeiende vrije kasstroom van Abbott, dat hard op weg is naar een schuldenvrije balans. Het advies voor Abbott Laboratories blijft ‘koopwaardig’ voor de lange termijn (rating 1B).





