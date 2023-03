Wachten op prognoses voor 2023 bij Pan American Silver

De cijfers van het vierde kwartaal werden vertekend door de opbreekvergoeding die Pan American Silver (PAAS) en Agnico-Eagle Mines (AEM) moesten betalen na de overname van Yamana Gold.

Dat bedrijf had eerder een akkoord met Gold Fields, dat door PAAS en AEM werd overboden. In het geval van PAAS gaat het om 157,3 miljoen dollar, wat voor een nettoverlies zorgde. Over het volledige boekjaar kwam de omzet uit op net geen 1,5 miljard dollar en was er een aangepaste nettowinst van 17,9 miljoen dollar of 9 dollarcent per aandeel.

De productiecijfers lagen in lijn met de in november bijgestelde verwachtingen. De mijnen van de groep leverden 18,5 miljoen troyounce zilver en 552.500 troyounce goud op. De productiekosten bedroegen respectievelijk 16,48 en 1.459 dollar per troyounce.

Met de overname krijgt PAAS er vier Zuid-Amerikaanse mijnen bij in Brazilië, Chili en Argentinië. PAAS wacht met prognoses voor 2023 af te geven tot de overname is afgerond. Op basis van de productiecijfers van 2022 zou de goudproductie verdubbelen en die van zilver met ongeveer de helft toenemen. Nog belangrijker is dat de gemiddelde productiekosten van de nieuwe activa gemiddeld lager liggen dan die van de bestaande activa.

PAAS had eind december 142,3 miljoen dollar in kas. Eerder dit jaar werd de participatie in Maverix Metals verkocht, wat bijkomend 105,3 miljoen dollar opbracht. In combinatie met de beschikbare kredietfaciliteit (340 miljoen dollar) is de liquiditeit ruim voldoende. De schuld bedraagt 226,8 miljoen dollar maar dat is zonder het deel van de schulden van Yamana die PAAS overneemt. Het kwartaaldividend blijft op 10 dollarcent per aandeel.

Conclusie

De recente overname bezorgt PAAS de nodige schaalgrootte die de kosten zal verlagen en de reserves verhogen. Door de integratie van alle activa wordt 2023 wellicht een overgangsjaar. Tegen 1,5 keer de boekwaarde is PAAS gezien het opwaarts prijspotentieel bij goud en zilver niet duur.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 14,86 dollar

Ticker: PAAS US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 3,1 miljard dollar

K/w 2022: 165

Verwachte k/w 2023: 21

Koersverschil 12 maanden: -37%

Koersverschil sinds jaarbegin: -14%

Dividendrendement: 2,7%