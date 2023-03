Waarom de Italiaanse index zo goed presteert

De Italiaanse beurs koerst af op de hoogste koersen in de afgelopen tien jaar. Een blik op de belangrijkste bedrijven maakt duidelijk waarom.

Twee weken geleden schreef ik dat de Franse aandelen als eerste in de eurozone hun hoogste koersen van eind 2021 hebben overtroffen. De Italiaanse aandelenmarkt is hard op weg om de tweede te worden die dat gaat presteren.

In de grafiek staat de Bloomberg Italy Price Return index, die de rendementen meet van ongeveer 85% van alle Italiaanse aandelen. De index heeft nog 1,6% stijging nodig om de hoogste stand van de afgelopen tien jaar te bereiken. Ter vergelijking: de AEX heeft nog een stijging van 8,9% te gaan alvorens weer terug te zijn waar de index eind 2021 was.

Financials, olie en auto’s

Er zijn zes grote bedrijven die qua weging/grootte eruit springen. Daar zitten drie financials bij: Unicredit, Generali en Intesa Sanpaolo. Deze bedrijven liften net als elke andere financiële instelling op de wereld mee met de rente die aan het toenemen is.

Dan is er de oliemajor Eni. Die profiteert uiteraard, net als ieder ander groot oliebedrijf, van het gegeven dat de wereld te weinig heeft geïnvesteerd in fossiele brandstoffen. Die zijn nog wel even nodig en dus stijgt momenteel de olieprijs.

En onder de grote Italiaanse aandelen vinden we ook nog Ferrari, met misschien wel de mooiste tickercode uit de financiële wereld: RACE. Bedrijven die niet-essentiële consumentengoederen leveren aan consumenten houden zich ook goed staande. Inflatie is immers geen groot probleem voor mensen die Ferrari’s kunnen kopen en het aandeel bereikte afgelopen week weer een nieuwe all time high.

Tijdelijk of niet

De koers-winstverhouding van Italiaanse aandelen met de winsten van vorig jaar is 8,4 en het dividendrendement is 4,5. Mochten inflatie en de rente geen tijdelijke fenomenen zijn, dan zal de Italiaanse beurs waarschijnlijk nog wel even beter blijven presteren dan de beurzen uit andere landen uit de eurozone.