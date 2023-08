Vrije kasstroom Schlumberger neemt fors toe

De cijfers over het tweede kwartaal hebben ons niet van onze overtuiging kunnen weghalen dat de oliedienstenkampioen Schlumberger voor beloftevolle jaren staat. Ook al werd de gemiddelde verwachting voor de omzet niet gehaald. De omzet voor april-juni was 8,10 miljard dollar. Dat is weliswaar 5 procent meer dan in het vorige trimester (7,74 miljard dollar) en zelfs 20 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (6,77 miljard dollar), maar wel zowat 1,5 procent onder de analistenconsensus van 8,23 miljard dollar.

CEO Olivier Le Peuch was in zijn nopjes met de kwartaalresultaten. Ook en vooral omdat de internationale activiteiten (Midden-Oosten en Azië) sterker waren gegroeid dan de Amerikaanse.

Schlumberger is wereldmarktleider dankzij twee essentiële elementen. Vooreerst het technologisch leiderschap, gebaseerd op 71 innovatiecentra wereldwijd, waarvan de meeste in de Verenigde Staten en Europa. De andere belangrijke troefkaart tegenover concurrenten als Halliburton is de aanwezigheid in meer dan 100 landen. De omzet uit internationale activiteiten kwam in het tweede trimester uit op 77,75 procent. Bij de concurrentie heeft Noord-Amerika een beduidend groter gewicht. Op jaarbasis zijn de internationale activiteiten met 21 procent geklommen tegenover 14 procent voor de Amerikaanse, en tegenover het voorgaande kwartaal zitten we op +5 ten opzichte van +3 procent.

De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) bedroeg 1,962 miljard dollar, nipt boven de gemiddelde schatting van analisten (1,95 miljard dollar). Het cijfer ligt ook 10 procent hoger dan de 1,79 miljard dollar van het eerste trimester en zelfs 28 procent meer dan de 1,53 miljard dollar van de periode april-juni 2022. Dat vertaalt zich in een toename van de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 17,1 procent in het tweede trimester van vorig jaar over 18,0 procent vorig kwartaal tot 19,5 procent in het afgelopen trimester. Per aandeel zien we een winststijging van 14 procent tegenover het vorige trimester: van 0,63 naar 0,72 dollar en vooral +44 procent tegenover de 50 dollarcent per aandeel in de periode april-juni 2022. Met 72 dollarcent wordt ook de analistenconsensus van 0,71 dollar per aandeel (nipt) geklopt. Voor het lopende kwartaal ligt de analistenconsensus op 78 dollarcent per aandeel (in mei lag die nog wel op 0,81 dollar per aandeel). Voor het volledige boekjaar mikken de analisten gemiddeld op 2,98 dollar per aandeel (was 3,01 dollar drie maanden geleden) en dit bij een gemiddelde omzetverwachting van 32,9 miljard dollar, een evenaring van het hoogste cijfer van de afgelopen vijf jaar (2019). Volgend jaar zou de recordomzet van 35,5 miljard dollar uit 2015 moeten sneuvelen (prognose 36,5 miljard dollar) en ook de winst per aandeel naar 3,68 dollar oplopen.

Maar het beste nieuws was dat de vrije kasstroom met 986 miljoen dollar mijlenver boven de verwachting lag van 449,6 miljoen dollar. Dat laat ruimte voor een verhoging van het dividend. In de zomer van 2020 werd het dividend gevierendeeld naar 0,125 dollar per aandeel. Enkele maanden geleden kregen de aandeelhouders al opnieuw 0,25 dollar per aandeel. We verwachten een verdere verhoging van het dividend richting 0,40 dollar over boekjaar 2024.

Conclusie

De productiebeperkingen van Saudi-Arabië en Rusland in combinatie met de vaststelling dat de westerse economieën beter standhouden dan gehoopt, heeft de olieprijs de voorbije weken flink doen stijgen en ook de beurskoers van Schlumberger. De waardering is echter opgelopen naar 19,5 keer de verwachte winst 2023, en naar 12 keer de verwachte ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Vandaar de adviesverlaging, zeker omdat het aandeel het piekniveau van de jongste jaren heeft bereikt.