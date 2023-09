Vopak biedt een mooie rendement-risicobalans

Zoals wel vaker bevat het kwartaalrapport van Vopak geen negatieve verrassingen. Het bevestigt de verhoogde jaarverwachtingen. Vopak presteert de jongste tijd weer heel consistent en voorspelbaar. Dat kunnen de aandeelhouders duidelijk appreciëren. In het tweede kwartaal nam de omzet toe met 6,2 procent tegenover dezelfde periode in 2022, tot 359 miljoen euro. Tegenover het eerste kwartaal was er een beperkte daling van 2,8 miljoen euro. Samen geeft dat 721 miljoen euro voor de eerste jaarhelft (+8,9% op jaarbasis), ondanks een desinvestering (Savannah) van 25 miljoen euro en 2 miljoen euro wisselkoersverliezen.

Dat levert in het tweede kwartaal een bedrijfskasstroom (ebitda) van 245 miljoen euro op, tegenover 249 miljoen in de eerste drie maanden. Die 494 miljoen euro is niet alleen 14 procent beter dan in de eerste helft van 2022, maar ook boven de gemiddelde analistenverwachting van 489 miljoen. Dat is vooral gedreven door autonome groei, maar ook groeiprojecten dragen 10 miljoen euro bij. Maar er zijn ook hogere kosten, de impact van de desinvestering (8 miljoen) en wisselkoerseffecten (-2 miljoen). Dat levert een groepswinst op van 207 miljoen euro of 1,65 euro per aandeel in het eerste semester, tegenover 128 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar en een analistenconsensus van 201 miljoen.

De bezettingsgraad daalde van 92 procent in de eerste drie maanden naar 91 procent in het tweede kwartaal. In de afdelingen Europa en Afrika, en Azië en het Midden-Oosten blijft hij wel bijzonder hoog. Vorig jaar haalde Vopak een onderliggende ebitda van 887,2 miljoen euro. Na het eerste kwartaal trok de bedrijfsleiding de jaarprognose op van 910 tot 950 miljoen euro tot boven 950 miljoen. Die prognose blijft ongewijzigd.





Conclusie

We zijn al enige tijd positief voor het Vopak-aandeel, en dat blijft zo. De waardering is niet excessief, tegen een verwachte koerswinst van 10,5 voor 2023 en een dividendrendement van 4,1 procent. Het aandeel biedt een mooie balans tussen een redelijk verwacht rendement en een beperkt risico.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 31,96 euro

Ticker: VPK NA

ISIN-code: NL0009432491

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 4,02 miljard euro

K/w 2022: 13

Verwachte k/w 2023: 10,5

Koersverschil 12 maanden: +48%

Koersverschil sinds jaarbegin: +15%

Dividendrendement: 4,1%