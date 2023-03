Volkswagen heeft 43 miljard euro liquiditeiten

Volkswagen presteert dit jaar beter dan het marktgemiddelde, maar het aandeel blijft spotgoedkoop.

Voor een keer reageerde de markt heel enthousiast, met een klim van 11 procent, op de voorlopige resultaten van Volkswagen. Zoals we al een tijdje schrijven, verkeert de grootste autoconstructeur van Europa niet in een crisis. De forse koersreactie laat ook toe om de achterstand op de DAX-index en de Eurostoxx Automobiles & Parts-index goed te maken. De merkenportefeuille van de autogroep is de sterkste ter wereld, met een wagen voor elk budget: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini en Bentley voor de personenwagens,1 en Scania, MAN en Navistar in het segment van de vrachtwagens.

Volkswagen heeft samen zowat 300 modellen. Maar de essentie zijn de luxemerken, die voor de rendabiliteit van de groep zorgen. Precies dat segment is veel minder gevoelig voor de koopkrachtcrisis. Vandaar de beursgang van dochter Porsche vorig najaar. Die is tot dusver erg geslaagd, want de koers steeg al bijna 40 procent. In 2022 verkocht Volkswagen 572.100 elektrische wagens. Dat is 6,9 procent van het totaal, een stijging van 26 procent op jaarbasis. Een elektrische wagen is gemiddeld nog altijd enkele tientallen procenten duurder dan een wagen op fossiele brandstoffen. De ambitie om tegen 2025 een vijfde en tegen 2030 zelfs de helft elektrische wagens te verkopen (in Europa dan 80%) zal de omzet ten goede komen.

Hoewel Volkswagen in 2022 minder voertuigen afleverde door chiptekorten en problemen in de toeleveringsketen, slaagde het er dankzij hogere verkoopprijzen en een betere productmix in zijn omzet op te krikken met 11,6 procent tot 279,2 miljard euro. De bedrijfswinst (ebit) steeg met 12,5 procent tot 22,5 miljard euro, of een ebit-marge van 8,1 procent. Dat is verre van teleurstellend. De nettowinst bedroeg 15,8 miljard euro, tegenover 15,4 miljard in 2021. Per aandeel betekent dat 29,80 euro. Mooie cijfers, maar de koerssprong kwam er toch vooral op basis van de vooruitzichten voor dit jaar. Het management verwacht op basis van een stevig gevulde orderboek en de betere aanvoer van halfgeleiders 15 procent meer voertuigen te kunnen leveren en zo de omzet met 10 à 15 procent te doen groeien, met een ebit-marge van 7,5 à 8,5 procent (consensus 7,6%).

De beursgang van Porsche deed de kassa nog wat meer rinkelen: eind 2022 beschikte Volkswagen over 43 miljard euro liquiditeiten, of ruim de helft van de beurswaarde. Naar aanleiding van de beursgang ontvingen aandeelhouders een speciaal dividend van 19,06 euro per aandeel. Het gewone dividend dat in mei zal worden uitgekeerd, wordt verhoogd met 1,20 euro tot 8,76 euro per aandeel. Het dividendrendement bedraagt daarmee 6,2 procent. Heel opvallend is ook dat in navolging van andere grote autogroepen ook Volkswagen aankondigde zelf meer te investeren in mijnen om de aanvoer van kritische batterijgrondstoffen te verzekeren.





Conclusie

Dit jaar presteert Volkswagen beter dan het marktgemiddelde, maar we blijven herhalen dat het aandeel goedkoop, en zelfs spotgoedkoop blijft, tegen iets meer dan 4 keer de verwachte winst voor 2023, tegen 0,3 keer de omzet en tegen 0,4 keer de boekwaarde, of ruim 6 procent bruto dividendrendement. Bovendien is er de uiterst riante kaspositie en dekt het belang in Porsche (beurswaarde 104,5 miljard euro) de volledige koers. Logisch dat het advies ‘koopwaardig’ blijft (rating 1A).

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 120,44 euro

Ticker: VOW3 GY

ISIN-code: DE0007664039

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 72,7 miljard euro

K/w 2022: 4

Verwachte k/w 2023: 4

Koersverschil 12 maanden: -22%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 6,4%