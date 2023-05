Volkswagen blijft spotgoedkoop

De markt reageerde gematigd positief op de kwartaalcijfers van Volkswagen, maar vindt altijd wel een reden om de koers laag te houden. Het potentieel is groot.

Het aandeel kwam onder druk door wat warrige communicatie van Volkswagen. Eerst liet CFO Arno Antlitz een opening over een onderzoek naar mogelijke mensenrechtenschendingen bij de Chinese joint venture Xinjiang, maar daarna kwam de mededeling dat er geen onafhankelijk onderzoek komt, omdat het niet nodig zou zijn. Dat wekt natuurlijk achterdocht.

De autobouwer met de sterkst gediversifieerde merkenportefeuille (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, Scania, MAN en Navistar) verkocht in de eerste drie maanden van het boekjaar 141.000 elektrische wagens, of 7 procent van het totaal (+42% op jaarbasis). Het stijgend percentage elektrische wagens is essentieel om de omzet op te drijven, aangezien de gemiddelde elektrische wagen nog altijd enkele tientallen procenten duurder is. De ambitie dat in 2025 een vijfde van de verkochte wagens elektrisch zou zijn, en zelfs de helft in 2030 (in Europa zelfs 80%), zal de omzet ten goede komen. In het eerste kwartaal gaf de stijging van het aantal leveringen met 7,5 procent (2,04 miljoen voertuigen) aanleiding tot een kwartaalomzet van 76,20 miljard euro. Dat is niet alleen een toename met 22 procent, maar ook 5,4 procent beter dan de analistenconsensus van 72,84 miljard euro.

De aangepaste bedrijfswinst (ebit) steeg met 35 procent tot 7,1 miljard euro, of een verrassend sterke ebit-marge van 9,3 procent. Dat is 15 procent boven de gemiddelde analistenschatting. De ebit op zich steeg tot 5,75 miljard euro, tegenover een consensus van 5,50 miljard euro, maar daar zat een eenmalig verlies van 1,3 miljard euro in voor de indekking van de grondstoffenprijzen. Vandaar dat het cijfer 31 procent onder de ebit van het eerste kwartaal van 2022 lag (8,33 miljard euro). Dat levert een ebit-marge van 7,5 procent op. De nettowinst bedroeg 4,73 miljard euro, tegenover nog 6,743 miljard in de eerste drie maanden van vorig jaar.

De vooruitzichten voor dit jaar blijven gehandhaafd. Het management blijft bij de verwachting dat Volkswagen op basis van het stevig gevulde orderboek en de betere aanvoer van halfgeleiders 15 procent meer voertuigen kan leveren en zo een omzetgroei van 10 à 15 procent kan realiseren, met een ebit-marge van 7,5 à 8,5 procent. Aan het eind van het eerste kwartaal was er een orderboek van 1,8 miljoen bestelde voertuigen. Die jaardoelstelling is ambitieus, maar haalbaar. De vrije kasstroom bedraagt 2,7 miljard euro voor het eerste kwartaal. De beursgang van Porsche deed de kas nog wat meer rinkelen: eind maart 2023 beschikte de onderneming over 38,4 miljard euro liquiditeiten, of 56 procent van de huidige beurswaarde. Na de beursgang ontvingen aandeelhouders een speciaal dividend van 19,06 euro per aandeel. Het gewone dividend is verhoogd met 1,20 euro tot 8,76 euro per aandeel. Het dividendrendement bedraagt maar liefst 7,3 procent, op basis van de huidige, lage beurskoers.





Conclusie

In de eerste maanden van dit jaar presteerde het aandeel beter dan het marktgemiddelde, maar daar is de jongste tijd weer niets meer van te merken. We herhalen nog eens dat het aandeel spotgoedkoop blijft, tegen iets meer dan 4 keer de verwachte winst voor 2023, tegen 0,3 keer de omzet en 0,4 keer de boekwaarde, met daarbovenop een dividendrendement van ruim 7 procent bruto. Bovendien is er de uiterst riante kaspositie, die voor ruim de helft de beurskapitalisatie dekt. Het belang in Porsche (beurswaarde 104 miljard euro) dekt meer dan de volledige beurswaarde. Logisch dat het advies uiterst positief blijft.

Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 119,54 euro

Ticker: VOW3 GY

ISIN-code: DE0007664039

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 68,6 miljard euro

K/w 2022: 4

Verwachte k/w 2023: 4

Koersverschil 12 maanden: +6%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 7,3%