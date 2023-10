Volgt een verdere verbetering bij Anglo-Eastern Plantations?

Zal Anglo-Eastern Plantations de nieuwe, meer aandeelhoudersvriendelijke politiek van de jongste maanden doortrekken? Graag nog eens een update.

We stellen inderdaad vast dat een nieuwe wind waait bij het Maleisische palmoliebedrijf Anglo-Eastern Plantations (AEP). We waren in het voorjaar aangenaam verrast door de aangekondigde maatregelen in het eerste jaarrapport na het overlijden van de hoofdaandeelhouder (51,08%), Lim Siew Kim (Genton International). Daaruit bleek een aanzet tot een actiever beheer, met meer aandacht voor de belangen van de aandeelhouders.

Die trend heeft de jongste maanden doorgezet. Na de vervijfvoudiging van het dividend over het boekjaar 2022, tot 25 dollarcent per aandeel bruto, kondigde AEP in augustus voor het eerst in jaren een interim-dividend aan, van 15 dollarcent bruto per aandeel. Gezamenlijk geeft dat een brutorendement in de buurt van 4 procent. Daarmee hijst AEP zich eensklaps richting het sectorgemiddelde van 4 à 5 procent. Jarenlang hing de groep helemaal achteraan.

De aankondiging in april dat AEP een beperkt inkoopprogramma van eigen aandelen overweegt, kreeg een vervolg. Op 25 augustus startte een inkoopprogramma van maximaal 396.360 aandelen, 1 procent van het uitstaande aantal. Daarvoor trekt het bedrijf maximaal 3,2 miljoen Britse pond uit, wat betekent dat AEP gemiddeld maximaal 807 pence per aandeel wil betalen (huidige koers: 737 pence). Sinds de start van het programma zijn 34.879 aandelen ingekocht.

De vergelijkingsperiode is nog kort, maar sinds 25 augustus presteerde het aandeel van AEP 2,6 procent beter dan dat van Sipef en 4,3 procent beter dan dat van MP Evans, nog zonder rekening te houden met het interim-dividend (brutorendement: 1,6%).

Na een moeizaam proces rondde AEP in juli de verkoop af van drie structureel verlieslatende plantages in Zuid-Sumatra voor 8,5 miljoen dollar, met een beperkt boekhoudkundig verlies van 0,5 miljoen. Het groepsareaal daalt met 37.300 hectare, tot 90.700 hectare, en het beplante areaal met 7.750 hectare, tot 68.570 hectare. De jaarlijkse verliezen op de verkochte plantages van gemiddeld 5 miljoen dollar vallen weg, net als de lage productierendabiliteit die het groepsgemiddelde naar beneden haalde.

Het uitkopen van minderheidsaandeelhouders op bestaande plantages zet ook door. Vorig jaar is daarin al 5,8 miljoen dollar geïnvesteerd. In juni betaalde AEP 2,6 miljoen voor extra belangen in twee winstgevende plantages (PT SGM en PT KAP), en in juli volgden twee grotere overnames van minderheidsbelangen voor in totaal 25,2 miljoen dollar.

Over de mogelijke verkoop van de plantages in Maleisië (3.453 hectare) is er nog geen nieuws. Het halfjaarrapport liet, zoals bij alle sectorgenoten, een omzet- en winstdaling zien. Bij AEP zakte de omzet tegenover de eerste helft van 2022 met 30 procent, tot 173,4 miljoen dollar, en de nettowinst met 65 procent, tot 24,1 miljoen. Cruciaal is de onverminderd comfortabele nettokaspositie van 261,3 miljoen dollar, omgerekend 530 pence per aandeel, of liefst 72 procent van de beurswaarde. Het aandeel blijft dan ook sterk ondergewaardeerd en is de komende maanden en jaren, mits een voortrzetting van het nieuwe bewind, toe aan een forse herwaardering. Koopwaardig (rating 1B).





