Vodafone krijgt het voordeel van de twijfel

Het aandeel Vodafone stond sinds 1997 niet meer zo laag. In 2000 bereikte de koers een record van bijna tien keer de huidige koers. De kans dat de koers van Vodafone de komende jaren weer maal tien gaat, is onbestaande. Telecom is geen groeisector meer maar een kapitaalintensieve industrie, waar de marges onder druk staan. In moeilijke beurstijden kan de sector wel een defensieve keuze zijn wegens de hoge kasstomen en de hoge rendementen.

Vodafone groeide in de jaren negentig via talrijke overnames uit tot Europa’s grootste mobiele netwerkoperator. De overnames leidden tot een enorm bedrag aan goodwill op de balans, waarvan een groot deel al is afgeschreven, maar er blijft nog steeds 28 miljard euro over. Goodwillafschrijvingen leidden vaak tot een aanzienlijk nettoverlies, maar dat heeft geen impact op de kasstromen. Daarom is het nettoresultaat in het geval van Vodafone niet altijd relevant.

Dit jaar werd CFO Margherita della Valle gepromoveerd tot CEO. De nieuwe CFO is Luka Mucic, die overkomt van het Duitse softwarebedrijf SAP. Zij hebben de zware taak orde te scheppen in de warrige groepsstructuur en de winstmarges op te krikken, onder meer door de komende drie jaar 11.000 personeelsleden te laten afvloeien. De prioriteit van de hervormingen ligt in Duitsland, waar Vodafone ongeveer een derde van zijn groepsomzet haalt. De operator verloor er de voorbije kwartalen marktaandeel. In de drie maanden tot eind juni, het eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2024, was de achteruitgang (-1,3%) wel minder groot dan in de periode daarvoor (-2,8%). Prijsverhogingen compenseerden een terugval in het aantal klanten. Vodafone sloot een overeenkomst met de operator 1&1 AG, die het 5G-netwerk van Vodafone in Duitsland zal gebruiken. Ook in Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk verbeterde de operationele prestatie. De Afrikaanse activiteiten (Vodacom) groeiden het snelst (+9%). De vooruitgang is overal het grootst in het zakelijke segment (clouddiensten en beveiliging). Op groepsniveau klom de omzet met 3,7 procent, terwijl op een stijging met 2,9 procent was gerekend.

Vodafone herhaalde de prognoses voor het volledige boekjaar. Het gaat nog steeds uit van een ebitda van 13,3 miljard euro en een vrije kasstroom van 3,3 miljard euro. Met een dividend van 9 pence is het rendement extreem hoog, maar zoals steeds in dergelijke situaties is het de vraag of het dividend duurzaam is. Wellicht niet, want de uitkering ligt hoger dan de kasstromen. De nettoschuld van 33,4 miljard euro of 2,5 keer de verwachte ebitda blijft binnen de perken. Vodafone verlaagde de voorbije tien jaar al twee keer het dividend, maar kan niet te fors knippen, want voor veel aandeelhouders is het rendement de enige reden om het aandeel in portefeuille te houden. De schattingen liggen ver uiteen, maar de consensus gaat uit van een daling naar 7,8 pence.





Conclusie

Vodafone is een logge tanker en het zal even duren voor het herstelplan vruchten afwerpt. Op termijn moeten de marges omhoog, maar dat kan enkel indien de investeringslasten wat afnemen. Ook een iets lager dividend garandeert nog steeds een erg hoog rendement. Vodafone noteert tegen ongeveer 4 keer de verwachte ebitda en zowat 8 keer de verwachte winst. Daarmee is het een van de goedkoopste aandelen uit de sector, al is er op de korte termijn niet echt een koerstrigger. We geven Vodafone nog het voordeel van de twijfel en handhaven het koopadvies met het oog op een herstel van de winstgevendheid.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 70,44 pence

Ticker: VOD LN

ISIN-code: GB00BH4HKS39

Markt: London Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 19 miljard pond

K/w 2023: 6

Verwachte k/w 2024: 8

Koersverschil 12 maanden: -41%

Koersverschil sinds jaarbegin: -18%

Dividendrendement: 13%