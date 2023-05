Vodafone is zeer goedkoop

We menen dat er al veel slecht nieuws in de koers zit.

Het aandeel Vodafone is teruggevallen naar het laagste niveau sinds 2002. De algemene malaise in de telecomsector is groot door de hoge investeringslasten en de lage opbrengsten, maar Vodafone doet er nog een schepje bovenop. De jaarcijfers bleven iets achter op de verwachtingen, terwijl ook de vooruitzichten niet konden bekoren.

CEO Margherita Della Valle moet de Britse groep uit het slop trekken, onder meer met forse besparingen. De komende drie jaar moeten 11.000 van de 90.000 banen verdwijnen. Er komt meer autonomie voor de lokale markten en meer focus op de bedrijfsmarkt.

Vodafone heeft een complexe groepsstructuur. Die vereenvoudigen is niet gemakkelijk, omdat telkens een hele resem mededingingsautoriteiten hun zeg moeten doen. Bovendien zitten de grote aandeelhouders (Etilsat, Liberty en Xavier Niel) niet altijd op één lijn. Momenteel staan de Spaanse activiteiten te koop, maar Vodafone weigerde eerder dit jaar een bod van Iliad op de Italiaanse activa. In het Verenigde Koninkrijk is er sinds oktober wel een akkoord om de Britse activiteiten samen te smelten met die van Hutchison, maar de transactie is na zeven maanden nog altijd niet rond.

De bedrijfswinst na leasekosten (ebitdaal) daalde in de twaalf maanden tot eind maart met 1,7 procent naar 14,7 miljard euro, terwijl op 15,1 miljard werd gerekend. In het lopende boekjaar zal de ebitdaal vlak evolueren, terwijl de prognose voor de vrije kasstroom werd verlaagd naar 3,3 miljard euro tegenover een verwachte 3,6 miljard. De Europese consumentenmarkt (51% van de omzet) is het pijnpunt bij Vodafone (-1,1%). Het zakelijke segment (+2,6%) en vooral de Afrikaanse activiteiten (Vodacom, +13,8%) doen het wel goed. De schuld werd gereduceerd van 41,6 naar 33,4 miljard euro of 2,5 keer de ebitdaal.

Conclusie

Door de gedaalde koers is het rendement opgelopen naar meer dan 9 procent. Vodafone noteert tegen minder dan 2 keer de omzet en amper 5 keer de ebitdaal. Dat is het laagste niveau sinds de financiële crisis van 2008. We menen dat er al veel slecht nieuws in de koers zit. Vodafone is tegen de huidige koers koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A