Vinci is nog lang niet uitgegroeid

Met een geschatte omzet van 67,5 à 68,5 miljard euro voor dit jaar is Vinci de grootste exploitant van tolwegen en luchthavens én de grootste bouwonderneming ter wereld. De activiteiten van het Franse concern vallen in twee delen uiteen: concessies en bouw en energie.

De concessies zijn langlopende contracten voor de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van tolwegen, luchthavens, spoorwegen en zelfs sportstadions. Ze leveren nog geen 15 procent van de omzet, maar wel ruim 61 procent van de bedrijfswinst (ebit) en bijna 64 procent van de nettowinst. De exploitatie van tolwegen en luchthavens is zeer kapitaalintensief, waardoor ook de nettoschuldpositie (schuld gecorrigeerd voor liquide middelen) van 20,9 miljard euro per eind juni bij deze divisie ligt. De concessiedivisie had eind vorig jaar een schuldratio van 5,3. Dat oogt erg hoog, maar door de langlopende concessies met vastgestelde tarieven en vaak een inflatiecorrectie kunnen die activiteiten een dergelijke schuldenlast dragen.

Tijdens de presentatie van de omzetcijfers in oktober verklaarde het concern dat het de tolwegtarieven in Frankrijk in februari met 70 procent van de inflatie verhoogt, al liet de Franse minister van Transport eind november weten dat de tariefstijging niet hoger dan 3 procent zal zijn. Bijna 90 procent van de luchthaventarieven is bovendien gekoppeld aan de lokale prijsindex.

Toch voelt het concern de rentestijging: de gemiddelde rentevoet van de uitstaande schuld steeg van 2,5 procent eind vorig jaar naar 4,2 procent eind juni. Het is dan ook geen toeval dat de koersstijging van het aandeel van ruim 15 procent sinds eind oktober samenviel met de daling van de Franse tienjaarsrente. De rentedaling is zonder meer gunstig voor een bedrijf met relatief veel schulden.

De andere helft van Vinci bestaat uit de divisies bouw en energie, die samen goed zijn voor 83,5 procent van de omzet en respectievelijk 39 en 37 procent van de ebit en de nettowinst. De bouwdivisie omvat woning- en kantoorbouw, maar ook de aanleg van (metro)stations en spoorwegen. De energiedivisie bestaat uit het twee jaar geleden overgenomen Cobra IS en Vinci Energies. De activiteiten omvatten de aanleg van stroomnetwerken tot de bouw van zonne-energieparken en producten en diensten om gebouwen energiezuiniger te maken. Zeker na de overname van het Spaanse Cobra IS, dat ook veel in Latijns-Amerika actief is, haalt Vinci een steeds groter aandeel van de omzet buiten zijn Franse thuismarkt. Het gaat intussen om 55 procent van het totaal.

Vinci hanteert een verschillende strategie voor de concessie- en de bouw- en energie-activiteiten. Bij concessies ligt de focus op het verlengen van de gemiddelde looptijd van de contracten. Sinds de overname van Cobra IS ziet Vinci daarnaast ook steeds meer kansen in het exploiteren van duurzame-energieprojecten. Bij de bouw- en energiedivisies zoeken de Fransen vooral groei in laatstgenoemde sector.

Conclusie

Voor volgend jaar bedraagt de winstverwachting per aandeel 8,50 euro. Daarmee komt de koers-winstverhouding voor 2024 uit 13,7. Het verwachte dividendrendement is 3,6 procent. De koers is dit jaar al met bijna 25 procent gestegen. Inclusief ontvangen maar niet herbelegd dividend, komt het totaalrendement van Vinci over 2023 op 29 procent. Een herhaling in 2024 is onwaarschijnlijk, maar door de combinatie van aanhoudende winstgroei en een stijgend dividend behoort een totaalrendement van 8 tot 12 procent nog wel tot de mogelijkheden. Ondanks een naar verwacht dus wat minder uitbundig 2024 handhaven we het koopadvies.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 113,74 euro

Ticker: DG FP

ISIN-code: FR0000125486

Markt: Parijs

Beurskapitalisatie: 67,98 miljard euro

K/w 2023: 14

Verwachte k/w 2023: 13,5

Koersverschil 12 maanden: +28%

Koersverschil sinds jaarbegin: +22%

Dividendrendement: 3,6%