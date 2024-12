Vijf Nederlandse favorieten voor 2025

De vijf favorieten zijn vooral vijf herstelkandidaten – aandelen die een beroerd jaar achter de rug hebben, maar beterschap beloven in 2025. We doorlopen ze in alfabetische volgorde.

1. Avantium

Met de opstart van de FDCA-fabriek heeft Avantium mogelijk de basis gelegd voor een stevige omzet- en winstgroei. Dat is niet te zien aan de beurskoers. Het aandeel is in 2024 zowat gehalveerd door een kostenoverschrijding van 26 miljoen euro bij de bouw van de fabriek. Begin december plaatste het bedrijf voor 11 miljoen euro nieuwe aandelen, nadat het al 70 miljoen euro had opgehaald met een aandelenplaatsing. Door die – verwaterende – aandelenuitgiftes heeft Avantium een ruime kaspositie, zodat het zijn vizier in 2025 kan verschuiven naar operationele ontwikkelingen. In het meest waarschijnlijke scenario bewijst het in 2025 dat het een duurzaam, betaalbaar plasticalternatief in handen heeft. Dat opent de deur naar veel meer licentiecontracten en een voorspelbare omzetstroom. Daarom verdient Avantium een speculatief koopadvies.

2. Basic Fit

Basic Fit verloor in 2024 een kwart van zijn beurswaarde. Op lange termijn zien we Basic Fit als een groeibedrijf. Het franchisemodel dat het bij de kwartaalcijfers van oktober aankondigde, zal daar zeker toe bijdragen. Het helpt Basic Fit sneller te groeien zonder zelf alle investeringen voor nieuwe sportscholen en de bijbehorende faciliteiten te hoeven financieren. Het is een logische stap, omdat de nettoschuld met een ratio van 2,8 keer de ebitda al hoog is. Meer schuld aangaan om de groei te stimuleren zou het risicoprofiel van Basic Fit verder verhogen. Voor 2025 hanteren we een voorzichtige schatting van een winst per aandeel van 1 euro.

3. Sligro Food Group

Het aandeel van Sligro Food Group verloor in 2024 een derde van zijn waarde en staat op de laagste koers in de afgelopen vijftien jaar, te wijten aan operationele problemen met de implementatie van een integraal IT-systeem in België en klantenverlies. Door de inflatie blijft de consument terughoudend. De omzet uit de tabaksverkoop kreeg dit jaar een weerslag door het verbod op de verkoop in supermarkten en horecazaken, maar daarmee stopt Sligro in 2025. Het tegenvallende zomerweer drukte op de omzet uit de horeca. De bescheiden schatting van een winst per aandeel van 1,25 euro voor 2025 geeft een koers-winstverhouding van amper 9. Het beleid is 60 procent uit te keren als dividend, want een dividendrendement van 7 procent oplevert.

4. TKH

TKH, een technologiebedrijf dat goed gepositioneerd is om te profiteren van trends zoals de elektrificatie, de digitalisering en de automatisering, werd de afgelopen kwartalen geconfronteerd met een aantal tegenvallers. Bij twee van de drie divisies viel de vraag tegen, doordat klanten hun voorraden afbouwden en die vervolgens op een laag peil hielden. De verkoop van de divisie Smart Vision stond daardoor onder druk. De afdeling Smart Connectivity kampte met een technisch probleem, waardoor het in gebruik nemen van een nieuwe fabriek voor elektriciteitskabels voor windmolens op zee vertraging opliep. Met de verkoop van bandenbouwmachines, waarin het wereldmarktleider is, wist het concern wel goede zaken te doen. Bij een geschatte koers-winstverhouding van 8 is TKH aantrekkelijk genoeg gewaardeerd om een herstelkandidaat te zijn.

5. Wereldhave

Met een lichte koersdaling is Wereldhave in 2024 behoorlijk achtergebleven op zijn Europese sectorgenoten (+12%). De winkelbelegger is er nog niet in geslaagd zijn twee laatste Franse winkelcentra te verkopen. Ook de operationele prestaties vielen in het eerste halfjaar tegen. In het derde kwartaal versnelde de huurgroei. Wereldhave koerst af op een stabiel direct beleggingsresultaat. De Belgische portefeuille presteert zoals vanouds sterk en de Nederlandse winkelcentra beginnen beter te draaien. Het dieptepunt op de retailmarkt is gepasseerd. Wereldhave zal daarvan profiteren. Zeker na een Franse exit ligt een duidelijk koersherstel voor de hand, want met een korting van 40 procent op de intrinsieke waarde en een dividendrendement van bijna 9 procent is het aandeel veel te laag gewaardeerd. z