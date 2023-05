Verwachtingen stijgen bij Siemens

Siemens heeft nog steeds de wind in de zeilen. Na een sterk eerste kwartaal was ook de autonome omzetgroei van 15 procent in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar beter dan verwacht. In vergelijking met het eerste kwartaal liep het orderboek met nog eens 3 miljard euro op, tot 105 miljard euro. Daarvan zal 30 miljard euro in de omzet van de tweede helft van dit boekjaar verschijnen. Door een betere bezettingsgraad en een grotere beschikbaarheid van componenten voor de meer complexe en duurdere producten, verbeterde ook de winstgevendheid. De operationele winstmarge van de drie divisies, Digital Industries, Smart Infrastructure en Mobility, en dochter Siemens Healthineers nam met ruim 3 procentpunt toe tot 14,2 procent.

Na het prima tweede kwartaal stelde Siemens opnieuw de verwachtingen voor het volledige boekjaar bij. De prognose voor de autonome omzetgroei gaat van 7 tot 10 naar 9 tot 11 procent. Per aandeel verwachten de Duitsers nu 9,60 tot 9,90 euro te verdienen. Drie maanden geleden lag de winstprognose nog op 8,90 tot 9,40 euro. De winstverwachting is exclusief afschrijving van goodwill en opwaardering van het resterende belang van bijna 32 procent in Siemens Energy. Medio vorig schreef Siemens nog 2,8 miljard euro af op dat belang na een stevige koersdaling. Inmiddels noteert Siemens Energy ruim 10 euro hoger en is een deel van de afwaardering van vorig jaar weer teruggedraaid. De waarde van het belang in Siemens Energy is met 1,6 miljard euro of 2,01 euro per aandeel verhoogd. Die waardestijging nemen we ook mee in de verhoogde winstverwachting van 9,70 euro per aandeel voor het volledige boekjaar.





Conclusie

Siemens heeft de belofte voor de verbetering van de vrije kasstroom (bedrijfskasstroom verminderd met investeringsuitgaven) in het tweede kwartaal waargemaakt. We evolueren van amper 100 miljoen in het eerste kwartaal naar 2,35 miljard euro in het afgelopen kwartaal. Enige koersconsolidatie na een stijging van bijna 20 procent dit jaar ligt voor de hand, maar met een hogere winstgevendheid, groeiende afzetmarkten en een ijzersterke balans blijft het aandeel Siemens koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 153,42 euro

Ticker: SIE GY

ISIN-code: DE0007236101

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 122,91 miljard euro

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 16

Koersverschil 12 maanden: +29%

Koersverschil sinds jaarbegin: +18%

Dividendrendement: 1,5%