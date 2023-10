Verwachte winstdaling is geen ramp voor Engie

Engie leverde in de eerste helft van dit jaar fantastische resultaten af dankzij uitzonderlijke marktomstandigheden.

Engie lijkt een superkoopje, met een koers-winstverhouding van amper 5 op basis van de bijzonder sterke winstcijfers in de eerste helft van dit jaar. Maar de markt houdt het hoofd koel. Van de bedrijfswinst van 6,7 miljard euro was 3,1 miljard afkomstig van de divisie Global Energy and Management Sales. Die beheert onder meer de aardgascontracten van Engie. Omdat in die contracten heel wat flexibiliteit is ingebouwd, kan Engie ze verzilveren als de aardgasprijzen stevig stijgen of heel volatiel zijn.

In de eerste helft van dit jaar spinde Engie nog garen bij de volatiliteit op de energiemarkten, maar de voorbije maanden keerde de rust terug. Engie verwacht in de tweede helft van dit jaar en in 2024 een gevoelig lagere winstbijdrage van die divisie. Over heel 2023 rekent het management op een recurrente nettowinst van 4,7 à 5,3 miljard euro, goed voor 2,1 à 2,3 euro per aandeel, maar in 2024 zal de recurrente winst dalen. Dat is geen ramp, omdat er onderliggend niets aan de hand is. Bovendien valt het niet uit te sluiten dat de energiemarkten de volgende maanden opnieuw aan volatiliteit winnen. Engie zou dan opnieuw langs de kassa passeren.

Zorgden de volatiele energiemarkten voor een mooie bonus, dan kopen beleggers Engie vooral voor de stabiele energieactiviteiten, die voor een licht stijgende en vrij voorspelbare winst zorgen. Die voorspelbare activiteiten zijn goed voor een winst van ruim 1,5 euro per aandeel. De bedrijfswinst uit hernieuwbare energie steeg in de eerste jaarhelft met 43 procent tot 1,19 miljard euro. De hogere elektriciteitsprijzen gaven ook de bedrijfswinst uit de klassieke centrales een zetje. Enkel de bedrijfswinst uit de netwerken kreeg een tik, vooral door een lagere aardgasverkoop in Frankrijk als gevolg van de milde winter en de hoge aardgasprijzen. De winstbijdrage van de Belgische kerncentrales daalde met 72 procent in het spoor van de sluiting van Doel 3 in september 2022 en van Tihange 2 in februari 2023.

Voor Engie is kernenergie een aflopend verhaal. Enkel op verzoek van de Belgische regering werd de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar verlengd. In ruil kreeg Engie een maximumfactuur voor de berging van het nucleaire afval. Engie betaalt de overheid voor de berging een vast bedrag van 15 miljard euro, of 4,4 miljard euro boven op de som die Engie al opzij had gezet via de nucleaire provisies. Door die eenmalige kosten dook de nettowinst van Engie in de eerste helft van dit jaar in het rood, maar de deal verlaagt het risicoprofiel van Engie gevoelig. Vanuit dat perspectief is de deal zeker niet ongunstig voor Engie, want eventuele meerkosten van de berging, die tot diep in de volgende eeuw loopt, zijn nu voor rekening van de Belgische overheid.

Voor beleggers was de onzekerheid over de factuur van de berging al langer een doorn in het oog. Engie neemt er graag bij dat de economische schuld stijgt tot 41,4 miljard euro, maar die schuld is beheersbaar, want ze blijft beperkt tot 2,7 keer de bedrijfscashflow. De schuld zal de volgende jaren normaal dalen.

Conclusie

Engie leverde in de eerste helft van dit jaar fantastische resultaten af dankzij uitzonderlijke marktomstandigheden. Dat winstniveau is niet vol te houden, maar ook bij een terugkeer naar normale omstandigheden en winstcijfers in 2024 noteert Engie tegen een koers-winstverhouding van minder dan 10. Dat is te weinig, gegeven de goede voorspelbaarheid en het gedaalde risicoprofiel van de resultaten van Engie. Ook de nucleaire deal verlaagt het risicoprofiel. We behouden het koopadvies.





Advies: kopen

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 14,6

Ticker: ENGI

ISIN-code: FR0010208488

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 35 miljard euro

K/w 2022: 6

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: +24%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 9,5%