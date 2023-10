Vertekend beeld bij Nestlé

Het aandeel is historisch zeker niet duur, maar in dit renteklimaat zien we de waardering niet veel oplopen.

Over het derde kwartaal van 2023 rapporteerde Nestlé een autonome omzetgroei van 7,8 procent. Die was volledig te danken aan prijsverhogingen (+8,4%), als gevolg van de hoge inflatie. De autonome volumegroei bedroeg -0,6 procent, door een optimalisatie van de portefeuille en beperkingen van de capaciteit. CEO Mark Schneider verwacht dat de organische volumegroei tegen het einde van het jaar weer positief is.

Ondanks de organische groei, ging de omzet van Nestlé over de eerste negen maanden achteruit: naar 68,8 miljard Zwitserse frank ten opzichte van 69,1 miljard frank. Dat komt behalve door desinvesteringen (-0,8%) door de sterke Zwitserse frank. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 had dat een negatief effect van 7,4 procent op de omzet.

Nestlé bevestigde de vooruitzichten voor 2023. Schneider is wel iets voorzichtiger met zijn verwachtingen. Die liggen niet meer aan de bovenkant van de ramingen, maar er middenin. De organische groei zal 7 à 8 procent bedragen en de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) ligt tussen 17 en 17,5 procent. De winst per aandeel zal 6 tot 10 procent toenemen bij constante wisselkoersen. De wisselkoersen nopen tot een verlaging van de geschatte winst per aandeel in Zwitserse frank. Dat leidt tot een nieuwe schatting van 4,90 frank winst per aandeel voor 2023 en 5,25 frank voor 2024.

De doelstellingen van Nestlé tot 2025 zijn een duurzame, autonome omzetgroei van zo’n 5 procent per jaar en een verhoging van de ebit-winstmarges naar 17,5 à 18,5 procent. Dat moet resulteren in een jaarlijkse groei van de winst per aandeel van 6 tot 10 procent bij constante wisselkoersen.

Er loopt tot en met december 2024 een inkoopprogramma van eigen aandelen waarvoor 5,5 miljard frank beschikbaar is.

Conclusie

Voor 2023 ligt koers-winstverhouding in de buurt van 20. Het aandeel is daarmee historisch zeker niet duur, maar in dit renteklimaat zien we de waardering niet veel oplopen. Het dividend (3,0%) en de jaarlijkse groei van winst per aandeel (7%) kunnen zo’n 10 procent per jaar opleveren. Wegens de sterke defensieve kwaliteiten blijven we bij ons positieve advies.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 98,04 Zwitserse frank

Ticker: NESN SW

ISIN-code: CH0038863350

Markt: Zürich

Beurskapitalisatie: 261,77 miljard Zwitserse frank

K/w 2022: 21,5

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: -9%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 3,0%