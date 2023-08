Veel twijfels bij Pfizer

De cijferpresentatie van Pfizer stond in het teken van de drie pijnpunten van de farmaceut: onzekerheid over de omzet van coronavaccins en -pillen, de ontwikkeling van de pijplijn en de omzetgroei van het niet-coronadeel van Pfizer.

Voor heel 2023 rekent de farmaceut op een omzet van het coronavaccin Cominarty en de coronapil Paxlovid van samen 21,5 miljard dollar. Daarvan is ruim 40 procent in de eerste helft van dit jaar behaald. Pfizer ging voor dit jaar uit van honderd miljoen toegediende coronavaccins in de Verenigde Staten, met een marktaandeel van 60 procent. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn echter slechts 12,4 miljoen vaccins gezet. Wel ligt het marktaandeel met 65 procent boven verwachting. De vraag naar Paxlovid hangt sterk samen met het aantal besmettingen en die ziet Pfizer oplopen. Topman Albert Bourla erkende echter dat de omzetprognoses voor Comirnaty en Paxlovid zo onzeker zijn dat ook de beurskoers eronder lijdt. Pfizer wil daarom bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers – eind oktober, begin november – duidelijkheid geven over het omzetpotentieel van de coronamiddelen. Valt dat tegen, dan zal Pfizer serieuze kostenbesparingen aankondigen om de winstgevendheid op peil te houden.

De verlaging van de groeiverwachting voor 2023 voor het niet-coronadeel van de omzet van 7 tot 9 procent naar 6 tot 8 procent deed het sentiment rond het aandeel ook geen goed. De slechts gedeeltelijke goedkeuring voor een kankermedicijn en een vaccin tegen RSV is de reden voor de verlaagde prognose en dat schaadt het vertrouwen in de ontwikkeling van de pijplijn.

Conclusie

Pfizer liet de prognose voor de winst per aandeel voor 2023 ongewijzigd op 3,25 tot 3,45 dollar. Met een koers-winstverhouding voor 2023 in de buurt van 11 voor 2023 en een dividendrendement van 4,6 procent is het Pfizer-aandeel goedkoop. Maar pas bij meevallende cijfers over het derde kwartaal kan het aandeel een inhaalbeweging maken. Afwachten dus.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 36,04 dollar

Markt: New York Stock Exchange

Ticker: PFE US

ISIN-code: US

Beurskapitalisatie: 203,4 miljard dollar

K/w 2022: 6

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: -27%

Koersverschil sinds jaarbegin: -30%

Dividendrendement: 4,6%