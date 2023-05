Uitstekende jaarstart voor SilverCrest Metals

Las Chispas is een succes en het wordt alleen maar beter.

Het eerste volledige kwartaal sinds de start van de productie bij Las Chispas was meteen een schot in de roos. Er werden per dag gemiddeld 1.160 ton ertsen verwerkt, waarvan 40 procent uit de voorraden en 60 procent uit nieuwe ontginning. De ertsvoorraden dienen als buffer om de capaciteit van de verwerkingsinstallatie optimaal te benutten tot de mijn op kruissnelheid is.

De mijn in Mexico produceerde in het eerste kwartaal 14.200 troyounce goud en 1,36 miljoen troyounce zilver, samen goed voor 2,45 miljoen troyounce zilverequivalent. Dat leverde een omzet van 58 miljoen dollar op. De productiekosten lagen op amper 11,45 dollar per troyounce zilverequivalent, maar dat cijfer zal de komende kwartalen wat toenemen omdat het zwaartepunt van de kapitaaluitgaven in de tweede jaarhelft ligt.

De nettowinst kwam uit op 27,2 miljoen dollar of 0,18 dollar per aandeel. Dat is bijna evenveel als in het volledige boekjaar 2022 (0,21 dollar). Voor het lopende kwartaal wordt een gelijkaardige productie verwacht. Een jaarcijfer in de buurt van 10 miljoen troyounce zilverequivalent is een conservatieve schatting.

De vrije kasstroom bedroeg 19,3 miljoen dollar of 0,13 dollar per aandeel. Op jaarbasis moet een cijfer tussen 80 en 100 miljoen dollar mogelijk zijn. Aan het einde van het lopende kwartaal volgt een update van de haalbaarheidsstudie met onder meer nieuwe reserveschattingen en een geactualiseerd mijnplan voor de ondergrondse productie.

In het eerste kwartaal werd 25 miljoen dollar aan schulden terugbetaald en in het tweede kwartaal tot nog toe 20 miljoen. De resterende schuld bedraagt amper 5 miljoen dollar, waarmee SilverCrest amper zes maanden na de opstart van de mijn bijna schuldenvrij is, een indrukwekkende prestatie.

Conclusie

SilverCrest beschikt nog over een ongebruikte kredietlijn van 70 miljoen dollar. Las Chispas is een succes en het wordt alleen maar beter met de ondergrondse uitbreiding. Met het oog op hogere productiecijfers en aantrekkende edelmetaalprijzen blijft het aandeel koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 6,79 dollar

Ticker: SILV US

ISIN-code: CA8283631015

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 990 miljoen dollar

K/w 2022: 32

Verwachte k/w 2023: 10

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +12,5%

Dividendrendement: –