Toegenomen margedruk bij Lucas Bols

Lucas Bols heeft een lastig boekjaar gedraaid, maar tegelijkertijd ook de nodige strategische vorderingen gemaakt.

De omzet van Lucas Bols steeg het afgelopen jaar met 9 procent tot 100,6 miljoen euro. In alle regio’s nam de omzet toe. De groei had veel hoger kunnen zijn als de Amerikaanse likeurenmarkt niet zou zijn gehinderd door ernstige glastekorten. Dat scheelde volgens Bols een paar miljoen omzet. De omzet in Noord-Amerika is afgelopen jaar bescheiden gegroeid door de bijdrage van Tequila Partida, de uitbreiding van de Ready to Enjoy-cocktails, de introductie van Bols Vodka en een aanhoudend goede vraag naar het merk Galliano. Vergeleken met voor corona ligt de omzet van Lucas Bols 20 procent hoger en de Amerikaanse omzet zelfs 64 procent.

Door kostenstijgingen daalde de brutomarge stevig, van 55,9 tot 51,7 procent. Logistiek, suiker, glas, vrijwel alles werd flink duurder. Het concern heeft wel prijsverhogingen doorgevoerd, maar niet tot de huidige piekniveaus. De onderliggende bedrijfswinst daalde met 26 procent tot 15,1 miljoen euro en de onderliggende nettowinst zakte met 30 procent tot 10,1 miljoen euro. Per aandeel resteert een nettowinst van 0,68 euro, tegenover 1,11 euro het jaar ervoor. Door een non-cash-afboeking van 24,1 miljoen euro op de Nederlandse jenever- en vieuxmerken is er een nettoverlies van 16,2 miljoen euro.

De wereldwijde cocktailmarkt groeit en Lucas Bols ziet goede mogelijkheden daarvan te profiteren. Investeringen in de merkenportfolio zijn opgevoerd. De mondiale cocktailmerken zijn al goed voor 69 procent van de omzet en genereren bovengemiddelde operationele marges. In de Verenigde Staten wordt dit jaar een sterk herstel verwacht, nu de glastekorten zijn afgenomen. Ook China is in herstel na covid. Opkomende markten als Oost-Europa, Zuidoost-Azië en Zuid-Korea zijn goed voor 16 procent van de omzet en bieden veel potentieel.

Conclusie

We verlagen de winstverwachting voor het lopende boekjaar van 1,15 naar 0,87 euro per aandeel en brengen het advies voor het Lucas Bols-aandeel na de tegenvallende cijfers voor minstens even terug van ‘kopen’ naar ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 10,05 euro

Ticker: BOLS NA

ISIN-code: NL0010998878

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 150,5 miljoen euro

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 11,5

Koersverschil 12 maanden: -4%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2,5%

Dividendrendement: 1,3%