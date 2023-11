Tip van de week: Wheaton Precious Metals

Het aandeel WPM presteert dit jaar een stuk beter dan de goudmijnindexen en ook beter dan sectorgenoten als Franco-Nevada.

Wheaton Precious Metals (WPM) bevestigde de jaardoelstellingen voor een output van 600.000 tot 660.000 troyounce goudequivalent (goud, zilver, palladium en kobalt) tegenover 617.000 vorig jaar. Dat is een krachttoer, gezien de Peñasquito-mijn in het derde kwartaal en het grootste deel van het vierde kwartaal helemaal niets opleverde. De Mexicaanse mijn, uitgebaat door Newmont Mining, stond vorig jaar in voor een derde van de zilveroutput en 20 procent van de kasstromen. In het kader van de lopende streamingovereenkomst met Newmont heeft WPM recht op een kwart van de zilveroutput van Peñasquito.

De staking in Mexico duurde heel lang. De vakbonden eisten een loonsverhoging van 10 tot 20 procent en legden op 7 juni het werk neer. Er kwam pas een akkoord half oktober, nadat Newmont een verhoging met 8 procent had toegekend. Het duurt nog tot eind dit jaar voor de mijn weer helemaal operationeel zal zijn.

De zilverproductie daalde daardoor in het derde kwartaal met 42 procent naar amper 3,36 miljoen troyounce. Gelukkig was er bij goud wel een flinke vooruitgang met 46 procent naar 105.400 troyounce. Dat leverde samen een output van 154.800 troyounce goudequivalent op.

De hoge goudproductie was te danken aan een sterk kwartaal bij Salobo en Constancia. De Salobo-kopermijn in Brazilië wordt uitgebaat door Vale, dat de verwerkingscapaciteit aan het uitbreiden is naar 32 miljoen ton eind dit jaar en naar 36 miljoen ton in 2025. Dat zal ook WPM ten goede komen, want 75 procent van de goudproductie komt zijn richting uit. De Constancia-mijn in Peru haalde hogere grades en dat zal ook in de komende kwartalen zo zijn. WPM heeft recht op de volledige zilverproductie en de helft van de goudproductie.

De stijging van de verkooprijzen en de hogere goudproductie gingen in principe voldoende zijn om de lagere zilverproductie te compenseren. WPM koos er echter voor niet alles te verkopen en beschikt over 123.000 troyounce goudequivalent aan onverkochte voorraden. Op kwartaalbasis daalde de omzet daardoor met 15,8 procent naar 223,1 miljoen dollar.

De komende vijf jaar moet organische groei de output met 40 procent opkrikken. Die zou in de buurt van 850.000 troyounce moeten uitkomen. Er zijn ook nieuwe projecten in ontwikkeling, die vanaf 2025 en later de output zullen verhogen. Het gaat onder meer om het Blackwater-project van Artemis Gold en het Goose-project van B2Gold.

De operationele kasstroom steeg in het derde kwartaal met 11 procent naar 171,1 miljoen dollar. Na drie kwartalen bedraagt de aangepaste nettowinst 368 miljoen dollar. WPM mikt op een kasstroom van gemiddeld op 1 miljard dollar per jaar. WPM beschikte na het derde kwartaal over 834 miljoen dollar cash en een kredietlijn van 2 miljard dollar. De beschikbare liquiditeit volstaat ruimschoots om nieuwe streamingdeals te sluiten. Eerder deze maand betaalde WPM 450 miljoen dollar voor een overeenkomst met Orion Finance voor het Platreef-project in Zuid-Afrika. De start van de commerciële productie is voorzien voor eind volgend jaar.

Het kwartaaldividend bedraagt 15 dollarcent per kwartaal.

Conclusie

Het aandeel WPM presteert dit jaar een stuk beter dan de goudmijnindexen en ook beter dan sectorgenoten als Franco-Nevada. Het is een teken van sterkte dat, ondanks een forse tegenslag, de jaarprognoses toch behouden blijven. De groei zal zich vooral vanaf 2025 manifesteren. We gaan voor 2024 uit van hogere edelmetaalprijzen, zodat er nog koerspotentieel overblijft.