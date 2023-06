Tip van de week: Valvoline

Gezien de sterke winstgroei en de expansieplannen de komende jaren blijft het aandeel Valvoline interessant voor de zeer lange termijn.

Valvoline werd in 2016 afgesplitst van het speciaalchemiebedrijf Ashland, toen bekend onder de naam Ashland Global. Valvoline, dat sinds 23 september 2016 een eigen notering heeft, kon lange tijd geen potten breken op de beurs. Dat is ook niet vreemd voor een bedrijf dat vooral bekendstond om smeermiddelen voor auto’s. De afgelopen twee jaar schiet de beurskoers van Valvoline omhoog. Onlangs werd zelfs de hoogste koers ooit neergezet.

Dat heeft het bedrijf te danken aan de andere weg die het is ingeslagen met de verkoop van de divisie Global Products, waaronder de wereldwijde verkoop van motorolie, industriële olie, vetten, koelvloeistoffen, hydraulische olie en producten voor garages valt. De koper is het staatsoliebedrijf Saudi Aramco, dat 2,65 miljard dollar neertelde. Het nieuwe Valvoline is een pure speler op de autodienstenmarkt in de Verenigde Staten en Canada met 1.781 vestigingen. Valvoline wil op lange termijn groeien naar meer dan 3.500 vestigingen.

Die vestigingen opereren als auto-onderhoudcentra en staan bekend om het model ‘15 minutes, stay in your car’. Bij Valvoline, dat in de VS onder de naam Valvoline Instant Oil Change en in Canada onder Great Canadian Oil Change opereert, kan de klant zonder afspraak komen en vaak gewoon in zijn auto blijven zitten. Alle automerken worden bediend, inclusief alle elektrische auto’s. De markt voor aftermarketdiensten laat al jaren fraaie groeicijfers zien.

De jongste kwartaalcijfers, die beleggers hebben beloond met een koerssprong van 12 procent, bewijzen dat. Valvoline zag de omzet in het fiscale tweede kwartaal met 16 procent stijgen naar 344,5 miljoen dollar, met sterk verbeterde winstmarges en een ruim 40 procent hogere winst per aandeel. Een steeds groter deel van de omzet is bovendien afkomstig van andere diensten dan oliewissels. In het jongste kwartaal werden 35 nieuwe vestigingen geopend, waarvan 19 door Valvoline zelf en 16 in franchise.

De razendsnelle groei moet voor boekjaar 2023 resulteren in een minimaal 14 procent hogere omzet. Het bedrijf herhaalde de prognose met een verwachte omzet van 1,4 tot 1,5 miljard dollar. Dit boekjaar wil Valvoline 130 tot 160 nieuwe servicecenters openen en mikt het op een aangepast ebitda-resultaat van 370 tot 390 miljoen dollar. Analisten rekenen ook de komende jaren op een dubbelcijferige groei van de omzet en de winst. Valvoline koopt de jongste jaren zo’n 3 procent van het aantal uitstaande aandelen per jaar in. Die aandeleninkoop zal in een stroomversnelling komen na de onlangs afgeronde verkoop van de divisie Products.

Netto houdt Valvoline 2,38 miljard dollar over aan de transactie met Saudi Aramco. Naast schuldafbouw en investeringen in expansie wordt een flink deel van de verkoopopbrengst van Products gebruikt om voor 1 miljard dollar eigen aandelen in te kopen. Gezien de huidige beurswaarde van 6,6 miljard dollar is dat zeer fors. Die aandeleninkoop geeft de winst per aandeel een extra impuls. Daarnaast wordt er sinds 2016 elk jaar een dividend betaald, dat de voorbije vijf jaar gemiddeld met bijna 11 procent groeide.

Conclusie

We achten de kans groot dat het dividend fors zal worden opgetrokken dit boekjaar. Gezien de sterke winstgroei en de expansieplannen de komende jaren blijft het aandeel Valvoline interessant voor de zeer lange termijn, ondanks een hoge koers-winstverhouding van 35 voor 2023. Kwaliteit heeft een prijs en dat geldt ook voor het aandeel Valvoline, dat sneller groeit en hogere marges realiseert dan de meeste concurrenten in de snel groeiende markt.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 38,16 dollar

Ticker: VVV US

ISIN-code: US92047W1018

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 6,61 miljard dollar

K/w 2022: 41

Verwachte k/w 2023: 35

Koersverschil 12 maanden: +16%

Koersverschil sinds jaarbegin: +16%

Dividendrendement: 1,3%