Beleggingstip van de week: Vale, een mijnbouwer met een nieuw elan

Op bijna alle indicatoren is Vale goedkoper dan zijn twee bekende concurrenten, BHP en Rio Tinto.

Het Braziliaanse Vale heeft een bewogen geschiedenis. In 2015 brak de Fundão-afvaldam in Mariana in Brazilië, een joint venture van Vale en BHP. De modderstromen eisten negentien levens. Vier jaar later bezweek de Brumadinho-dam in Brazilië, waardoor meer dan 270 mensen omkwamen. De financiële gevolgen waren gigantisch. De schadevergoeding liep op tot 37 miljard dollar.

Na die catastrofes besloot Vale tot een koerswijziging. De afvaldammen moeten restproducten van de mijnbouwprocessen opslaan. Vale beheert een groot aantal van die dammen in Brazilië, waarvan dertig zijn gebouwd volgens de upstreammethode, een goedkope maar instabiele constructietechniek. Om nieuwe drama’s te voorkomen lanceerde Vale een programma om die dammen te elimineren. Tot nu zijn er zestien verwijderd of zo aangepast dat ze geen risico meer vormen. Daarnaast heeft het de risiconiveaus van zeventien andere dammen verlaagd. Die maatregelen bewijzen dat Vale er veel aan gelegen is de veiligheid te verbeteren. Al heeft het in het verleden ook weleens beloftes gedaan die het niet heeft ingelost.

Ook financieel is er een omslag gaande. IJzererts blijft met 75 procent van de omzet met afstand de belangrijkste pijler. Voor 2024 werd een productie van 310 tot 320 miljoen ton voorspeld, maar tijdens de beleggersdag in december bleek dat die vrijwel zeker uitkomt op 328 miljoen ton. Tegen 2030 zal de productie verder stijgen naar 360 miljoen ton.

Tegelijk richt Vale zich steeds meer op hoogwaardige ijzerertsproducten zoals pellets en agglomeraten. Dat zijn producten met een ijzergehalte van 65 procent of meer, wat ze aantrekkelijk maakt voor staalproducenten die hun CO2-uitstoot willen verminderen. Dat is belangrijk, omdat 98 procent van alle ijzererts wereldwijd wordt gebruikt voor staal. Ook speelt de overstap van aardgas naar waterstof in de staalproductie een rol. Waterstof vereist hoogwaardig erts met een ijzergehalte boven 65 procent. De waterstoftrend kan de wereldwijde vraag naar premiumijzererts flink doen stijgen, wat een bedrijf als Vale, dat zich richt op hoogwaardige producten, in de kaart speelt.

Ook het overige kwart van de activiteiten laat een sterke groei zien, vooral in energietransitiemetalen zoals koper. De koperproductie van het bedrijf bedraagt 350 kiloton, maar die wordt naar verwachting tussen 2030 en 2035 verdubbeld. Die gerichtheid op metalen die cruciaal zijn voor elektrische voertuigen en groene energie, versterkt Vales positie in de transitie naar een duurzame economie.

Daarnaast blijft Vale hard werken aan de verlaging van de kosten door automatisering, hogere productievolumes en efficiëntere mijnbouwlocaties. Tegelijk streeft het naar een all-in cost van minder dan 50 dollar per ton (de waarde inclusief indirecte kosten zoals afschrijvingen). Om te illustreren hoe laag de kosten zijn: de huidige ijzerertsprijs ligt net boven 100 dollar per ton. Zelfs een wereldwijde lockdown aan het begin van 2020 bracht de prijs niet lager dan 78,62 dollar. Over het afgelopen kwartaal rapporteerde Vale een nettowinst van 2,4 miljard dollar. Het zou ons niet verbazen als de nettojaarwinst van 2024 ergens rond 9 miljard dollar zou uitkomen. Met een beurswaarde van bijna 40 miljard dollar komt dat neer op een koers-winstverhouding van minder dan 5, wat duidelijk maakt dat Vale niet alleen winstgevend is, maar ook sterk ondergewaardeerd.

Conclusie

De twee grote concurrenten van Vale zijn bekender: BHP en Rio Tinto. Op bijna alle indicatoren is Vale goedkoper. De koers is in een jaar gehalveerd. Dat is een mooi moment voor de langetermijnbelegger die wat risico aankan.

: koopwaardig: hoog: 1C8,55 dollarVALE USUS0530151036NYSE38,76 miljard dollar4,55,5-37%-4%11,4%