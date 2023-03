Tip van de week: The Cooper Companies

Naar schatting de helft van de wereldbevolking heeft tegen 2050 bijziendheid. Dat betekent dat Cooper er de komende decennia ruim 2 miljard potentiële klanten bij krijgt.

In de enorme gezondheidszorgmarkt is The Cooper Companies ogenschijnlijk maar een bescheiden speler. Het Amerikaanse bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 3,3 miljard en telt circa 14.000 medewerkers. Maar het heeft wel 25 procent van de mondiale lenzenmarkt in handen, goed voor een tweede plek achter de marktleider Johnson & Johnson, die 39 procent van de markt controleert. De derde grote speler, Alcon, heeft een marktaandeel van 24 procent. Daarnaast is Cooper actief met medische instrumenten en behandelingen gericht op gezondheidszorg voor vrouwen. Naast Johnson & Johnson komt het daar spelers tegen als Medtronic, Hologic en Vitrolife Group. Beide markten zijn competitief, maar kennen een structurele groei en hebben hoge toetredingsdrempels. De lenzentak CooperVision vertegenwoordigt twee derde van de omzet en realiseerde vorig jaar een omzetgroei van 11 procent, waarmee de totale marktgroei van ruwweg 9 procent werd overtroffen.

De langetermijntrends zijn gunstig. Naar schatting de helft van de wereldbevolking heeft tegen 2050 bijziendheid (myopie), tegen ongeveer 34 procent vandaag. Dat betekent dat er de komende decennia ruim 2 miljard potentiële klanten bij komen. Dat heeft meerdere oorzaken, waaronder meer schermtijd en minder tijd buitenshuis, vooral voor kinderen. Cooper speelt daarop in met tal van innovaties, zoals speciale lenzen die bijziendheid kunnen afremmen.

De speciale zachte lens is het eerste en enige door de FDA goedgekeurde product voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Andere recente innovaties zijn multifocale lenzen en corrigerende, torische lenzen. Daardoor neemt de toegevoegde waarde toe en kan Cooper hogere prijzen rekenen.

Ook de tweede tak, CooperSurgical, profiteert van gunstige langetermijntrends. De markt voor vruchtbaarheidsbehandelingen voor vrouwen heeft een omvang van ongeveer 2 miljard dollar en groeit met 5 tot 10 procent per jaar. Vrouwen krijgen op latere leeftijd kinderen. Bovendien wordt de markt gestimuleerd door een betere toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen. Naar schatting kampt circa 15 procent van de paren in de vruchtbare leeftijd met vruchtbaarheidsproblemen.

Cooper is dit jaar beter begonnen dan verwacht en heeft zijn outlook opwaarts bijgesteld. Het bedrijf voorziet een jaaromzet tussen 3,5 en 3,6 miljard dollar, wat neerkomt op een autonome stijging van 7 tot 9 procent. De aangepaste winst per aandeel komt naar verwachting uit op 12,60 tot 12,90 dollar per aandeel tegenover een eerdere verwachting van 12,30 tot 12,60 dollar per aandeel. Cooper houdt rekening met een milde recessie.

Cooper keert slechts een miniem deel van de winst uit en investeert zijn kastroom in capaciteitsuitbreidingen. In de markt voor lenzen en vruchtbaarheidsbehandelingen ziet het bedrijf veel groeimogelijkheden. Ook blijft het op overnamepad. Zo werd vorig jaar de overname aangekondigd van de vrouwenzorgdivisie van Cook Medical, actief in verloskunde en vruchtbaarheidsbehandelingen. Daaraan hangt een prijskaartje van 875 miljoen dollar. Het is nog wachten op de goedkeuring van de toezichthouders.

Conclusie

Vergeleken met de koerspiek in 2021 staat het aandeel The Cooper Companies circa 29 procent lager. Dat levert voor beleggers een goed instapmoment op voor de langere termijn. Zonder rekening te houden met overnames kan de winst per aandeel in de komende jaren met dubbele cijfers toenemen. Voor een kwaliteitsbedrijf dat actief is op aantrekkelijke groeimarkten is de koers-winstverhouding van 22 voor 2024 niet te hoog.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating:1B

Koers: 333,96 dollar

Ticker: COO US

ISIN-code: US2166484020

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 16,5 miljard dollar

K/w 2022: 27

Verwachte k/w 2023: 25

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 0,2%