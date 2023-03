Tip van de week: Siltronic

De klanten van Siltronic zijn voor een belangrijk deel de bekende chipproducenten zoals TSMC, Intel, Samsung en Infineon. Het aandeel noteert erg goedkoop.

De klanten van Siltronic zijn voor een belangrijk deel de bekende chipproducenten zoals TSMC, Intel, Samsung en Infineon. Siltronic levert aan de grootste twintig kopers van wafers. Het is gebruikelijk dat die klanten meerdere leveranciers hebben: ze willen niet afhankelijk zijn van één bedrijf. Daartegenover staat dat klanten ook bij een van de vier concurrenten terechtkunnen voor kwalitatief hoogwaardige wafers. Dat is een belangrijke reden waarom de waardering van de aandelen in die sector lager ligt dan die van chipproducenten of chipmachinemakers, waar het onderscheidend vermogen groter kan zijn.

Het aandeel van Siltronic noteert erg goedkoop. De koers-winstverhouding op basis van 2022 bedraagt 5,1, het dividendrendement 4,5 procent, en de koers-omzet- en koers-boekwaardeverhouding 1,1. Die waardering is lager dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Een eerste oorzaak is de dip in de chipsector. De sector is nog altijd cyclisch. Midden 2022 is de neerwaartse fase van de cyclus begonnen. Zo’n dip duurde in het verleden één tot anderhalf jaar. De verwachting is dus dat de resultaten van Siltronic dit jaar minder goed zijn dan vorig jaar.

Een tweede oorzaak voor de lage waardering is het verlagen van het dividend. Het beleid van Siltronic was 40 procent van de winst uit te keren in de vorm van een dividend. Nu is dat aangepast naar maximaal 3,00 euro per aandeel, omdat er cash nodig is voor investeringen in nieuwe fabrieken in Singapore en Duitsland. De grootste uitbreiding, in Singapore, vergt een investering van 2 miljard euro, verdeeld over een aantal jaren. De totale marktwaarde van het bedrijf bedraagt 2 miljard euro en de omzet vorig jaar was 1,8 miljard euro. Deze investering zorgt voor hogere kosten, en dus relatief lagere winsten. Een derde oorzaak is dat het maken van wafers energie-intensief is. De energieprijzen zijn flink opgelopen en de levering van vooral gas is minder zeker. In Duitsland heeft Siltronic maatregelen genomen, waardoor het kan wisselen van aardgas naar een andere energiebron.

Toch kan de waardering weer omhoog. Deze dip gaat vroeg of laat voorbij. De verwachting (bijvoorbeeld van ASML) is dat de wafermarkt gemiddeld met zo’n 7 procent per jaar zal groeien tot en met 2030. Dat komt door de structurele groei van de halfgeleidermarkt, die weer wordt veroorzaakt door ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, de digitale auto en duurzaamheid (chips in windmolens en zonnepanelen). Maar bijvoorbeeld ook doordat chips tegenwoordig soms groter worden in plaats van kleiner, waardoor meer waferruimte nodig is.

Siltronic rekent op een gemiddelde marktgroei van 6 procent per jaar. Die groeiende vraag is de aanleiding voor de uitbreiding van de capaciteit. Die zal uiteindelijk met 8 procent toenemen door de nieuwe fabriek in Singapore, met de eerste productie in 2024.





Conclusie

De waarderingen van dit aandeel liggen nu op ongeveer de helft van het gemiddelde van de afgelopen jaren. Als die gemiddelden weer terugkeren én de resultaten weer stijgen, is een koers van 120 tot 150 euro denkbaar. Mocht de malaise langer aanhouden en de winst meerdere jaren rond 8 euro blijven hangen, dan nog is het aandeel nu goedkoper dan gemiddeld, met bijvoorbeeld een koers-winstverhouding van iets meer dan 8, terwijl het gemiddelde 13,4 is. Daardoor is er zelfs dan nog rendementspotentie. Ook de financiële positie is uitstekend. Bijna een achtste van de huidige marktwaarde is cash. We geven een koopadvies.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 64,95 euro

Ticker: WAF GR

ISIN-code: DE000WAF3001

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 1,95 miljard euro

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 8,5

Koersverschil 12 maanden: -31%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5%

Dividendrendement: 4,5%