Tip van de week: Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. levert producten en diensten voor industriële automatisering en digitale transformatie. Er zijn drie divisies. Intelligent Devices omvat aandrijvingen, bewegingsoplossingen, geavanceerde materiaalverwerking, veiligheidssystemen, sensoren, industriële componenten en op maat geconfigureerde producten. Software and Control is actief in controle- en visualisatietechnologie, simulatie- en informatiesoftware en netwerk- en beveiligingsinfrastructuur. Lifecycle Services omvat digitale adviesdiensten en op maat gemaakte oplossingen, onder meer voor cybersecurity, veiligheid en monitoring op afstand.

De omzet van Rockwell steeg in het boekjaar 2023, dat liep tot eind september, met 16,7 procent tot 9,1 miljard dollar. Daarvan haalde het bedrijf 58 procent uit de Verenigde Staten, 21 procent uit de EMEA-regio (waar ook Europa onder valt), 15 procent uit Azië en 6 procent uit Latijns-Amerika. Met 45 procent van het totaal is Intelligent Devices met afstand de grootste divisie van Rockwell, dat in 2023 bijna 32 procent van zijn verkoop realiseerde met Software & Control en 23 procent met Lifecylcle Services.

De activiteiten van Rockwell volgen het cyclische patroon van de wereldwijde economische conjunctuur. Het bedrijf zag zijn omzet de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 6,3 procent per jaar groeien, met zelfs een dubbelcijferige groei in de jongste drie jaar. Ondanks het onzekere economische klimaat zijn de vooruitzichten voor Rockwell goed, aangezien de productie wereldwijd steeds verder wordt geautomatiseerd, mede onder invloed van de gestegen arbeidskosten en het tekort aan werknemers. De automatiseringsproducten van Rockwell helpen bedrijven meer productiviteit te halen uit hun arbeidskrachten. Bovendien werkt de reshoring, het terughalen van productie naar de Verenigde Staten, in het voordeel van het bedrijf. Die herindustrialisatie zal mee afhangen van de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel, wat de noodzaak aan automatisering van de binnenlandse productie enkel maar groter maakt. Wel opereert Rockwell op een erg competitieve markt met sterke concurrenten als Siemens, ABB, Schneider Electric, Emerson Electric, Mitsubishi Electric, Honeywell International en Aveva.

Normaal moet Rockwell in het lopende boekjaar makkelijk een omzetgroei van 3 tot 5 procent halen, in combinatie met een hoge enkelcijferige groei van de winst per aandeel en een ebit-marge (bedrijfswinst tegenover omzet) van minstens 21 procent. De laatste kwartaalcijfers van begin november werden negatief ontvangen, ondanks de hogere winst per aandeel van 3,64 dollar per aandeel en de omzetstijging van 20,5 procent tot 2,6 miljard dollar. De analisten waren teleurgesteld door de outlook voor 2024 met een verwachte winst per aandeel van 12 tot 13 dollar per aandeel, tegenover een analistenconsensus van 13,21 dollar.



Rockwell genereert een ijzersterke kasstroom die het behalve aan een handvol overnames per jaar steevast spendeert aan een jaarlijks groeiend dividend en de inkoop van eigen aandelen. Het dividend werd dit jaar voor het veertiende jaar op rij verhoogd (+6% naar 1,25 dollar per kwartaal). Rockwell heeft nu een dividendrendement van 1,6 procent. De dividendgroei valt misschien wat tegen, maar het zou niet verbazen als de verhogingen op termijn versnellen, naarmate de noodzaak aan acquisities en schuldreductie minder groot wordt. Na een piek in de buurt van 350 dollar zakte het aandeel even terug onder 300 dollar. Met een koers-winstverhouding van ruim 21 voor 2024 is het aandeel koopwaardig voor de lange termijn.

