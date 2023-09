Tip van de week: Ralph Lauren

Met een jaaromzet van 6,4 miljard dollar is Ralph Lauren Corporation een gevestigde speler in de modebranche. Het in 1967 opgerichte bedrijf verkoopt kleding, schoenen, accessoires, parfum en artikelen voor woninginrichting. Thuismarkt Noord-Amerika is goed voor 47 procent van de omzet, gevolgd door Europa (29%) en Azië (22%). Oprichter Ralph Lauren is als voorzitter en creatief directeur nog nauw betrokken bij het bedrijf. Bovendien heeft hij circa 86 procent van de stemrechten. De bekende polo’s waren geruime tijd uit de gratie. Tussen 2012 en 2019 kromp de omzet met gemiddeld 1 procent per jaar en daalde de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) van 16,5 naar 11,5 procent. Tijdens de coronacrisis zakte de omzet met nog eens een derde. Intussen ligt hij weer boven het pre-coronaniveau en bedraagt de operationele winstmarge 13,7 procent.

De succesvolle ommekeer is mede te danken aan een ander distributiemodel. De verkoop aan warenhuizen in het lagere segment en aan groothandels is drastisch verminderd. Het netwerk van eigen winkels is vergroot en het bedrijf zet meer in op het digitale kanaal. Daardoor heeft het veel meer controle over de distributie en prijzen. Het doel is Ralph Lauren nadrukkelijker te positioneren als een luxemerk voor de jongere generatie consumenten. De verkoop via eigen winkels of internet is met 38 procent gestegen en is nu goed voor twee derde van de omzet. Onlineverkopen maken al ruim een kwart van de omzet uit. Naar verwachting stijgt dat naar ruim 30 procent in 2025.

Volgens het bedrijf beschouwt 74 procent van de consumenten Ralph Lauren intussen als een luxemerk. Daardoor kan het bedrijf zijn prijzen flink optrekken. Bovendien is het luxesegment beter bestand tegen recessies. De onderneming wil nu de omzet- en winstgroei versnellen. In de periode 2022-2025 moet de ebit-marge toenemen tot minstens 15 procent, bij een jaarlijkse omzetgroei tegen constante wisselkoersen van 5 à 9 procent.

De groeiversnelling rust op drie pijlers: nieuwe klanten, meer categorieën en hogere prijzen. Om het klantenbestand te vergroten, komen er 250 nieuwe winkels bij, waarvan 200 in Azië. Vooral China is een belangrijke groeimarkt. Groeikansen liggen er op het gebied van dameskleding, een categorie die nu met minder dan 30 procent van de omzet ondervertegenwoordigd is. Ralph Lauren zal meer handtassen en accessoires voor vrouwen op de markt brengen en verwacht een bovengemiddelde groei op de damesmodemarkt. Ook bovenkleding en huisdecoratie, zoals beddengoed en meubilair, zijn relatief nieuwe productcategorieën.

Ralph Lauren publiceerde onlangs cijfers over het eerste kwartaal van het lopende boekjaar 2024 (tot eind maart). De omzet is tegen constante wisselkoersen met 1 procent opgelopen naar 1,5 miljard dollar. De aangepaste ebit steeg met ruim 5 procent naar 200,1 miljoen dollar. Voor het hele jaar herhaalde het management de verwachting van een bescheiden omzetgroei van 1 à 3 procent. De ebit-marge neemt naar verwachting toe met circa 30 tot 50 basispunten.





Conclusie

Ondanks de handhaving van de outlook waren beleggers niet te spreken over de kwartaalcijfers. De koers zakte met circa 15 procent. Het management behoudt het vertrouwen in de doelen voor 2025. In de damesmodemarkt spreekt het over een sterk momentum. Elk kwartaal komen er 1 tot 1,5 miljoen nieuwe klanten bij. Met een riante nettokaspositie kan het bedrijf eigen aandelen blijven inkopen en het dividend in lijn met de winst verhogen. De koersdip levert bij een bescheiden koers-winstverhouding van 12 een prima instapmoment op.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 111,85 dollar

Ticker: RL US

ISIN-code: US7512121010

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 7,31 miljard dollar

K/w 2022: 14

Verwachte k/w 2023: 12

Koersverschil 12 maanden: +26%

Koersverschil sinds jaarbegin: +8%

Dividendrendement: 2,7%