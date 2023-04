Tip van de week: nVent Electric

NVent is in veel opzichten goed om te profiteren van de energietransitie.

NVent Electric maakt de kasten die worden gebruikt voor stroomverdelers, en speciale apparatuur en geïsoleerde kabels om oververhitting voortijdig op te sporen. De vraag naar het assortiment van nVent zit stevig in de lift als gevolg van de energietransitie. Heel veel landen hebben zich tot doel gesteld de netto-CO2-uitstoot uiterlijk in 2050 tot nul terug te brengen. Dat is alleen mogelijk als fossiele brandstoffen worden ingewisseld voor groene energie, zoals wind- en zonnestroom.

Een voorwaarde voor die omslag is dat allerlei energie-intensieve processen op elektriciteit draaien. Het Internationaal Energieagentschap schat in dat het aandeel van elektriciteit in het energieverbruik moet toenemen van 20 naar 27 procent tussen 2021 en 2030. Voor al die extra stroom is naast goed onderhoud, ook een flinke uitbreiding van de elektriciteitsgeneratie en -infrastructuur nodig. Denk aan speciale kabels voor nieuwe zonne- en windmolenparken, maar ook aan oplaadpunten voor elektrische auto’s. Dat speelt nVent in de kaart.

De groeiende afzetmarkt vertaalt zich in stijgende inkomsten en een oplopend orderboek. In 2022 nam de omzet met 18 procent toe tot 2,9 miljard dollar. Een jaar geleden opende het bedrijf een nieuwe fabriek in de Verenigde Staten voor de productie van PDU’s. Dit zijn professionele stekkerblokken, die onder meer in datacentra gebruikt worden voor de elektriciteitsvoorziening.

Begin april deed het bedrijf een grote stap met de overname van ECM Industries. Het Amerikaanse bedrijf maakt allerlei apparatuur voor de retail-, de (land)bouw- en de zonneparkmarkt. Met een overnamesom van 1,1 miljard dollar waardeert het concern zijn branchegenoot op circa 2,6 keer de omzet.

Bij de publicatie van de februari rekende nVent op een organische omzetgroei van 4 tot 6 procent. De aangepaste winst per aandeel neemt naar schatting met 5 tot 9 procent toe naar 2,51 à 2,61 dollar per aandeel. NVent heeft het vermogen om hogere materiaal- en loonkosten goed door te rekenen aan eindklanten. Het bedrijf brengt dat in kaart als rendement op verkopen. Dat is de verhouding tussen de omzet en de bedrijfswinst van de afzonderlijke divisies, exclusief kosten op bedrijfsniveau. In 2022 steeg dat rendement met 30 basispunten tot 18,0 procent.

NVent is in veel opzichten goed om te profiteren van de energietransitie. De elektrificatie stuwt de vraag naar elektronicabehuizing, slimme aansluitingen, brandwerende bedradingen en andere oplossingen. De onderliggende omzet kan de komende jaren met gemiddeld 10 procent of meer groeien.

Onder aan de streep neemt de winst naar verwachting door margegroei en synergie- en schaalvoordelen nog sneller toe. Dat geldt ook voor de vrije kasstroom, die vorig jaar op 351 miljoen euro uitkwam. Hoewel de nettoschuldpositie van naar schatting 650 miljoen euro aan het eind van het eerste kwartaal stevig zal oplopen door de overname van ECM, blijven er ruim voldoende middelen over om te investeren in nieuwe groei en om te delen met aandeelhouders. Dat laatste gebeurt vooral via een dividend van 0,70 dollar op jaarbasis (1,7% rendement).

Conclusie

Het stevige groeipotentieel komt lang niet voldoende tot uitdrukking in de waardering. Beleggers betalen 15 keer de verwachte aangepaste winst per aandeel van 2,75 dollar. Het vooruitzicht dat de winst per aandeel de komende jaren snel groeit, maakt nVent tot een veelbelovende belegging voor wie een positie wil kiezen in een van de drijvende krachten achter de energietransitie.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 43,81 dollar

Ticker: NVT US

ISIN-code: IE00BDVJJQ56

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 7,26 miljard dollar

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 15

Koersverschil 12 maanden: +27%

Koersverschil sinds jaarbegin: +14%

Dividendrendement: 1,6%