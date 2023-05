Tip van de week: Kendrion

Met de elektrificatietrend en de verdubbelde capaciteit in China zijn er veel mogelijkheden voor omzetgroei.

Kendrion ontwikkelt en produceert elektromagneten. Die zorgen ervoor dat bewegingen in gang gezet en gestopt kunnen worden. Kendrion levert elektromagneten aan industriële eindmarkten en de autosector. Het bedrijf is wereldwijd actief en vergroot zijn positie in China. Er wordt nog dit jaar een nieuwe fabriek in gebruik genomen, waarmee de productiecapaciteit in China verdubbelt.

Kendrion heeft de voorbije jaren veel last van de zwakte in de automarkten. Daardoor is de omzet uit industriële activiteiten die van de automotivedivisie overstegen. Het is ook een keuze geweest van topman Joep van Beurden om de omzet beter te spreiden. Automotive is behoorlijk conjunctuurgevoelig. De ebitda-marge in het autosegment viel vorig jaar terug van 7,2 naar 4,1 procent. Bij de industriële activiteiten steeg de marge van 16,8 tot 17,2 procent.

Op 23 maart werd bekend dat de vermogensbeheerder Teslin zijn belang in Kendrion heeft uitgebouwd van 15,1 naar 21,3 procent. Het bericht volgde op het overnamebod op Ordina, waarin Teslin een 15 procentbelang heeft en waar de vermogensbeheerder een bemiddelende rol in heeft gespeeld. Teslin heeft met behulp van andere investeerders in de afgelopen jaren drie bedrijven van de beurs gehaald: Reesink, ICT Group en Accell. De investeerder heeft het belang in Kendrion vergroot, omdat hij het aandeel te laag gewaardeerd vindt. Door het grote belang kan Teslin voorkomen dat Kendrion door andere koopjesjagers van de beurs wordt gehaald. Vorige week heeft Kempen Capital Management zijn belang in Kendrion opgeschroefd van 6 naar 10 procent. Die aankopen illustreren de interesse van grote beleggers in de winstkansen van het kleine bedrijf.

De drijfveer achter de winstgroei van Kendrion ligt in de elektrificatietrend. In 2022 kwam al circa 65 procent van de omzet van Kendrion van schone-energieapplicaties. Alle inspanningen in onderzoek en ontwikkeling zijn daar ook op gericht. Begin dit jaar heeft het bedrijf de automotivedivisie gesplitst in een kerntak, gericht op de verbrandingsmotor, en een E-tak, gericht op de elektrische auto. Die splitsing ging gepaard met een forse goodwillafboeking van 57,3 miljoen euro op eerdere overnames op het gebied van de verbrandingsmotor, maar dat kan de balans goed dragen.

De verhouding tussen de netto financiële schuld en de bedrijfskasstroom (ebitda) steeg slechts fractioneel van 2,3 naar 2,4. Dat is op zich niet laag, maar wel ruim binnen het bankconvenant van 3,25. De stijging van de nettoschuld met een kleine 10 miljoen euro tot 140,3 miljoen euro kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de investering in de nieuwe fabriek in China. De omzetverhouding tussen Automotive Core en Automotive E ligt nog op 70/30, maar dat zal snel veranderen. De vraag naar elektrische auto’s zal de komende jaren explosief groeien. Kendrion boekte over 2022 een ebitda-marge van 11,1 procent. Het doel is voor 2025 een marge van 15 procent te behalen.

Met de elektrificatietrend en de verdubbelde capaciteit in China zijn er veel mogelijkheden voor omzetgroei. Veruit de meeste elektrische auto’s worden in China verkocht. Dat de Chinese economie weer open is, zal ook bijdragen aan de groei van Kendrion.

Conclusie

Voor 2025 ligt de analistenconsensus op een winst per aandeel van 2,53 euro. Op een koers in de buurt van 18 euro zou de koers-winstverhouding voor 2025 op iets meer dan 7 uitkomen. Wij geven een koopadvies, met de kanttekening dat de verhandelbaarheid van de stukken steeds beperkter wordt.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 18,68 euro

Ticker: KENDR NA

ISIN-code: NL0000852531

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 279,2 miljoen euro

K/w 2022: 13,5

Verwachte k/w 2023: 11

Koersverschil 12 maanden: +9%

Koersverschil sinds jaarbegin: +21%

Dividendrendement: 3,8%