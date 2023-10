Tip van de week: Hecla Mining

Hecla Mining is de grootste zilverproducent van de Verenigde Staten met 241 miljoen troyounce aan zilverreserves. De groep wordt vanaf volgend jaar ook het nummer één in Canada dankzij de bijdrage van Keno Hill in Yukon.

Aanvankelijk werd voor dit jaar een output van 16,75 miljoen troyounce zilver en 165.000 troyounce goud vooropgesteld, maar na twee operationele tegenslagen moesten deze prognoses worden verlaagd. De bosbranden in Québec in juni troffen Casa Berardi, de enige goudmijn van de groep, die daardoor een tijd niet operationeel was. De productieprognose voor 2023 werd verlaagd van 112.500 naar 90.000 troyounce. Hecla verdient momenteel niets aan Casa Berardi, want de totale productiekosten (AISC) liggen boven 2.000 dollar. Dat komt omdat de ondergrondse gedeeltes van de mijn in fases worden gesloten waarna er wordt omgeschakeld naar open-pit (bovengronds). De investeringen die hiermee gepaard gaan, zorgen wel voor hoge productiekosten.

Een grotere tegenslag was dat de Lucky Friday-mijn in Idaho kreeg af te rekenen met een grondverschuiving en een brand. Dat gebeurde in een niet-operationele mijnschacht die gebruikt wordt als reserve-uitgang. Zodra de brand was geblust, was er vanuit technisch standpunt geen bezwaar om de productie snel te hervatten. Wettelijk is een nooduitgang verplicht, zodat Hecla toch eerst de schade moet herstellen vooraleer de mijn weer open kan. Dat zal niet meer in 2023 zijn, want de productie werd voor de rest van het jaar opgeschort. Tussen januari en einde juli produceerde de mijn 3 miljoen troyounce zilver. Aanvankelijk werd voor Lucky Strike dit jaar op 4,5 tot 5 miljoen troyounce gerekend. De netto impact bedraagt dus 1,5 tot 2 miljoen troyounce en daardoor werden ook de jaarprognoses verlaagd. De tijdelijk lagere output bij Lucky Friday heeft ook gevolgen voor de productie van de bijproducten lood en zink, die vorig jaar voor respectievelijk 11 en 15 procent van de omzet instonden.

Greens Creek in Alaska is voorlopig de sterkhouder van de groep met een verwachte output van 9 tot 9,5 miljoen troyounce zilver dit jaar en hoge marges. Wat ook helpt om de impact van Lucky Friday te beperken, is de hoger dan verwachte bijdrage van Keno Hill. Hecla kreeg deze Canadese mijn vorig jaar in handen na de overname van Alexco en heeft die eerder dit jaar sneller dan verwacht weer opgestart. De bijdrage van Keno Hill zal dit jaar met 2,5 tot 3 miljoen troyounce zilver aan een AISC van 13,5 dollar boven de meest optimistische prognoses uitkomen. De voorbije maanden werden ook goede exploratieresultaten geboekt bij Keno Hill. De nieuwe productieschatting op groepsniveau voor 2023 gaat uit van 15 miljoen troyounce zilver, volgend jaar oplopend naar 18 miljoen, en 115.000 troyounce goud.

De mijngroep had na de eerste jaarhelft 107 miljoen dollar in kas en aangevuld met kredietlijnen komt de totale liquiditeit uit op 219 miljoen dollar. De nettoschuld bedraagt 460 miljoen dollar of ongeveer 2,1 keer de verwachte bedrijfswinst (ebitda). Dat is iets boven de interne doelstelling van 2 keer de ebitda als gevolg van de investeringen in Keno Hill en Casa Berardi. Het is wel de bedoeling dat deze schuldratio weer daalt door een combinatie van hogere kasstromen en lagere investeringen. Hecla keert een symbolisch dividend van 2,4 dollarcent uit, wat tegen de huidige koers een rendement van 0,6 procent oplevert.

Conclusie

Operationele tegenslagen zijn eigen aan de mijnbouwsector en Hecla kreeg er op korte tijd twee te verwerken. Gezien de diversificatie over vier activa is de impact al met vrij al beperkt. Het zilver bij Lucky Friday blijft bovendien in de grond zitten en is niet verloren. Hecla noteert in normale omstandigheden met een premie tegenover het sectorgemiddelde omdat de activa allemaal op Tier1 locaties liggen in de VS en Canada en een lange resterende levensduur hebben. Dat is momenteel niet het geval. Hecla Mining vinden we dan ook een koopje onder 4 dollar en verdient naast een Pan American Silver (PAAS) een plaats in een gediversifieerde edelmetalenportefeuille.