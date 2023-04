Tip van de week: Genuine Parts Co

De koersdip is een fraaie instapkans voor dit uitzonderlijk dividendaandeel.

Genuine Parts Company werd in 1928 opgericht en is een wereldwijde distributeur voor reserve-onderdelen voor de automarkt en de industrie. Het realiseerde in 2022 een recordomzet van ruim 22 miljard dollar bij een recordnettowinst van 1,18 miljard dollar. In het afgelopen boekjaar kwam 62 procent van de omzet van Automotive, waarmee Genuine Parts in de Verenigde Staten vooral actief is met eigen winkels en distributiecentra onder de merknaam National Automotive Parts Association (NAPA). De divisie Industrial Parts was in 2022 goed voor de resterende omzet van 38 procent. Die afdeling levert wereldwijd vervangonderdelen voor de industrie en was in 2022 de groeimotor van Genuine Parts Co met een 33 procent hogere omzet. Die groei kwam voor de helft van overnames. Automotive liet een omzetgroei van bijna 9 procent zien in 2022.

Eind maart kreeg het aandeel Genuine Parts een tik na een strategische update. Vooral de verwachte winst lag onder de analistenconsensus, met als gevolg dat de beurskoers terugviel tot het laagste niveau in vijf maanden. Voor 2023 rekent Genuine Parts op een aangepaste winst per aandeel van 8,80 tot 8,95 dollar per aandeel, ten opzichte van een gemiddelde analistenverwachting van 8,92 dollar.

Genuine Parts voorziet voor de periode tot eind 2025 een jaaromzet van 26,5 tot 27 miljard dollar, of een jaarlijkse omzetgroei van 6 tot 7 procent voor de komende drie jaar. De prognose van de winst per aandeel gaat uit van een jaarlijkse groei van 10 tot 11 procent tot boekjaar 2025.

Het dividend kan de komende jaren ook maar één kant op. Genuine Parts Company verhoogde het dividend in februari voor het 67ste jaar op rij en behoort daarmee tot de buitencategorie in de Verenigde Staten. Alleen het waternutsbedrijf American States Water (68 jaar op rij verhoogd) doet het nog beter dan Genuine Parts, dat van alle tweedes (ook Dover en Northwest Natural Gas verhoogden hun dividend al 67 jaar op rij) met afstand de beste dividendgroeistatistieken kan overleggen. Dit jaar krijgen aandeelhouders er 6,1 procent bij met een kwartaaldividend van 0,95 dollar per aandeel. Die uitkering kost Genuine Parts Company op jaarbasis 536 miljoen euro bij een vrije kasstroom van 1,1 miljard dollar in 2022. Er is dus meer dan genoeg ruimte voor toekomstige dividendverhogingen. Genuine Parts sluisde in 2022 700 miljoen dollar van de vrije kasstroom terug naar beleggers via het dividend en een aandeleninkoop. Jaarlijks koopt het bedrijf 1 tot 1,5 procent van het aantal uitstaande aandelen in. Genuine Parts Company betaalde sinds de beursgang in 1948 elk jaar een dividend.

Wat betreft de kapitaalallocatie is het bedrijf dan ook een aandeel uit het boekje met naast dividenden en aandeleninkopen ook periodiek overnames (begin 2022 nam het Kaman Distribution Group over) en de afbouw van de relatief geringe schuldpositie. In 2023 moet de omzet normaal met 4 tot 6 procent groeien tot een recordniveau van ruim 23 miljard dollar.

Conclusie

Met een geschatte koers-winstverhouding van ruim 18 is de waardering van Genuine Parts Company nog altijd redelijk. Het dividendrendement van Genuine Parts bedraagt 2,3 procent. Het bedrijf verhoogde het dividend de afgelopen jaren gemiddeld telkens met circa 6 procent. Na een ijzersterk 2022, waarin de beurskoers mee door de aantrekkende vraag op de automarkt met ruim 20 procent steeg, levert het aandeel in 2023 tot nog toe wat in. ‘Buy the dips’ blijft ook voor deze uitzonderlijke dividendkampioen het advies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 164,78 dollar

Ticker: GPC US

ISIN-code: US3724601055

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 23,21 miljard dollar

K/w 2022: 20

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: +29%

Koersverschil sinds jaarbegin: -5%

Dividendrendement: 2,3%