Beleggingstip van de week: biotechbedrijf Genmab

Het biotechbedrijf Genmab heeft een goede balans tussen goedgekeurde medicijnen en producten in de pijplijn.

Genmab is het grootste onafhankelijke biotechbedrijf van Europa. Het bedrijf is in 1999 mee opgericht door de Nederlandse CEO Jan van de Winkel. De belangrijkste ontdekkingen uit het eigen technologieplatform zijn onder meer ofatumumab en daratumumab. Het gaat om zogeheten monoklonale antilichamen. In 2010 wist Genmab een eerste product door de Amerikaanse toezichthouder FDA te krijgen. Het betrof een medicijn met ofatumumab tegen chronische lymfatische leukemie.

In 2015 kreeg Genmab de goedkeuring voor een medicijn tegen de behandeling van bepaalde soorten beenmergkanker. Het wordt onder de naam Darzalex in de Verenigde Staten en in Europa verkocht. Darzalex werkt samen met het Amerikaanse Janssen Biotech, een onderdeel van Johnson & Johnson. Al het onderzoek naar nieuwe indicaties wordt door Janssen Pharmaceutica gefinancierd.

Enkele jaren geleden ontstond een dispuut tussen Genmab en Janssen over de hoogte van de royalty’s die Janssen aan Genmab verschuldigd is voor de verkoop van Darzalex. Ook bestaat er onenigheid of Genmab al dan niet recht heeft op de royalty’s die Janssen betaalt aan Halozyme Therapeutics voor het gebruik van diens enzymtechniek. Genmab heeft al alle rechtszaken verloren. Janssen hoeft geen royalty’s meer af te dragen zodra Genmabs patent op daratumumab in de verschillende landen is verlopen. Dat begint te spelen rond 2030.

De royalty-inkomsten op Darzalex zitten alleen maar in de lift. Over de eerste negen maanden van dit jaar wist Genmab de omzet met 26 procent op te voeren tot 11,8 miljard Deense kroon (circa 1,58 miljard euro). Daarvan komt 9,8 miljard kroon van royalty-inkomsten (+19%), waarvan 8,1 miljard (+14%) van Darzalex.

Darzalex blijft voor nog jaren de grote inkomstenbron voor Genmab, maar het bedrijf bereidt zich voor op het moment waarop daar een einde aan komt. Zo zijn dit jaar de royalty-inkomsten van het medicijn Kesimpta tegen recidiverende multiple sclerose over de eerste drie kwartalen van vorig jaar jaar meer dan verdubbeld tot 1,5 miljard dollar. De partner is hier het Zwitserse Novartis.

Genmab heeft nog een derde medicijn, Tepezza, tegen de oogziekte van Graves. Dat medicijn is gepartnerd met Horizon Therapeutics onder licentie van het Zwitserse Roche. De royalty-inkomsten liepen daar wat terug, van 597 naar 516 miljoen Deense kroon.

De afgelopen jaren kon Genmab meerdere medicijnen naar de markt brengen. In juni 2020 sloot het een interessante onderzoeksdeal in kanker met AbbVie. Het potentieel beloopt maar liefst 3,9 miljard dollar. Genmab kreeg eerder dit jaar de goedkeuring van de FDA om een middel op de Amerikaanse markt te brengen tegen kanker in het lymfestelsel. Het middel, epcoritamab, kreeg onlangs ook goedkeuring in Japan.

Door alle onderzoeken nemen de operationele kosten flink toe. Dat past in het beeld van een evoluerend biotechbedrijf dat met de inkomsten uit productverkopen en mijlpaalbetalingen nieuwe onderzoeken financiert. Genmab beschikt daarnaast over een nettokaspositie van 3,8 miljard euro, goed voor circa 20 procent van de beurswaarde.

Conclusie

Genmab heeft een koers-winstverhouding van 24 voor 2024. Sectorgenoten als het Amerikaanse Biogen (k/w 17) en Regeneron Pharmaceuticals (k/w 22) zijn wat goedkoper. Genmab zit evenwel in zeer aantrekkelijke marktgebieden, waar veel fusies en overnames plaatsvinden. Het heeft een goede balans tussen goedgekeurde medicijnen en producten in de pijplijn. We achten Genmab koopwaardig. Posities in individuele biotechfondsen houden een hoger dan gemiddeld risico in.



Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 2.131 Deense kroon

Ticker: GMAB DC

ISIN-code: DK0010272202

Markt: Kopenhagen

Beurskapitalisatie: 18,3 miljard euro

Verwachte k/w 2023: 32,5

Verwachte k/w 2024: 24,5

Koersverschil 12 maanden: -29%

Dividendrendement: –