Beleggingstip van de week: General Mills

General Mills een voedingsmiddelengigant met meer dan honderd merken in meer dan honderd landen. Het telt acht productgroepen. Snacks leverden 22 procent van de groepsomzet in 2023 (boekjaar tot en met mei), granen 16 procent, maaltijden 15 procent, dierenvoeding 12 procent, deegwaren 12 procent, bakproducten 10 procent, yoghurt 7 procent en ijs & overige 6 procent. 74 procent van de omzet komt uit Noord Amerika.

In het eerste kwartaal van het boekjaar 2023-2024 (juni-augustus) gold voor General Mills wat voor meer grote voedingsmiddelenconcerns opgaat: hogere verkoopprijzen en een betere productmix gaan gepaard met een neergang in de verkoop. De omzet steeg jaar op jaar met 4 procent. Het huisdierensegment was een tegenvaller, met een stabiele omzet en een 10 procent lagere bedrijfswinst (ebit), terwijl dat een groeisegment moet zijn.

De operationele marge van General Mills daalde van 18,7 naar 18,3 procent, maar de marges zouden redelijk op peil moeten blijven. Positief is ook dat de brutomarge 50 basispunten (0,5%) hoger lag dan een jaar geleden.

Een reden om General Mills tot ‘tip van de week’ te maken, is de koersval van de voorbije maanden. In mei topte de koers op 90,98 dollar. Intussen is die 30 procent gecorrigeerd, tot 63 dollar. Dat is een grote daling voor een defensief aandeel, waar onderliggend weinig aan de hand is. In de boekjaren 2019 tot en met 2023, dus inclusief de coronaperiode, liep de omzet ieder jaar wat op: van 16,9 miljard naar 20,1 miljard dollar. De winst per aandeel steeg mee: van 3,22 dollar per aandeel in 2019 naar 4,30 dollar in 2023.

Het defensieve karakter blijk ook uit het dividend. General Mills betaalt al 125 jaar aan een stuk een dividend en heeft dat nog nooit verlaagd. Dat steeg niet altijd. Na de overname van Blue Buffalo (2018) bleef het dividend drie jaar stabiel, een verstandige keuze. De cash werd aangewend om de schuld van ruim 24 miljard dollar, bij een eigen vermogen van 6,5 miljard, terug te brengen naar veiliger proporties. Sinds 2020/2021 loopt de aandeleninkoop weer op, van een bescheiden 301 miljoen dollar, naar 877 miljoen het jaar erna en 1,4 miljard dollar in 2022/2023. Bij de huidige beurswaarde van 36,5 miljard dollar gaat het om 3,8 procent van de uitstaande aandelen. In het afgelopen kwartaal is alweer voor 500 miljoen dollar ingekocht. Voor heel het boekjaar koopt General Mills naar eigen schatting 2 procent van de aandelen in.

Sinds 2020 is het dividend gestaag opgelopen. In juni kwam er zelfs met 9 procent bij, tot 0,59 dollar per kwartaal. Zulke verhogingen mogen we de komende jaren niet verwachten. General Mills mikt op een organische omzetgroei van 2 á 3 procent op de lange termijn, en op een groei van de winst per aandeel met 5 à 9 procent. Voor 2024 is de groei bescheidener geschat (4 tot 6%).





Conclusie

Daarmee zou de groei van de winst per aandeel plus dividend van 2,36 dollar (3,8%) jaarlijks al 8 procent opleveren. En een verwachte koerswinst van 17,5 lijkt beter passend dan de huidige 14. Bij een geschatte winst per aandeel van 4,50 dollar voor het boekjaar 2023-2024 en 4,72 dollar voor volgend boekjaar zou dat een koers van boven 75 dollar rechtvaardigen. Verwacht geen wonderen van een belegging in General Mills, maar het lijkt een prima koopmoment.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 63,23 dollar

Ticker: GIS US

ISIN-code: US3703341046

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 36,75 miljard dollar

K/w 2022: 14,5

Verwachte k/w 2023: 14

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: -24%

Dividendrendement: 3,7%