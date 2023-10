Tip van de week: Cranswick

Het verstandige financiële beleid van Cranswick biedt ruimte om het dividend mee te laten groeien met de winst. Het Britse voedingsbedrijf is een goede keuze voor beleggers die wat meer zekerheid willen inbouwen.

Het Britse Cranswick is een goede keuze voor beleggers wat meer zekerheid willen inbouwen in moeilijke tijden. De onderneming is een voedingsbedrijf, met de nadruk op varkensvlees. Het onderscheidt zich met zijn duurzame aanpak. Dierenwelzijn en klimaatbeleid hebben een centrale plaats in de strategie. Cranswick bouwt zijn energie- en grondstoffengebruik met een vijfde af. Ook de afvalstoffen die bij de productie vrijkomen, moeten met een vijfde omlaag. De klanten belonen het bedrijf voor die duurzame insteek met een grotere merkentrouw.

Een andere eigenschap van Cranswick is dat de onderneming heel goed uit de voeten kan als de economie tegenzit. Ondanks de lastige omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk slaagde het bedrijf erin zijn omzet in het boekjaar 2022-2023 (afsluiting eind maart) op vergelijkbare basis met ruim 14 procent op te schroeven tot 2,3 miljard pond. Die stijging was voor een groot deel het gevolg van hogere prijzen. Maar omdat Cranswick die kosten knap door wist te rekenen, nam het aangepaste bedrijfsresultaat met 4 procent toe tot 146,5 miljoen pond. De sterke cijfers zijn deels te danken aan de wijze waarop het bedrijf voor een groot deel in zijn eigen behoefte voorziet. Ongeveer de helft van het varkensvlees komt bijvoorbeeld van eigen boerderijen. Het overige deel controleert Cranswick streng op onder meer dierenwelzijn en ecologische criteria. Toeleveranciers krijgen hulp om hun activiteiten te verduurzamen.

Als gevolg van het defensieve karakter van het aandeel mogen beleggers geen groeiwonderen verwachten van Cranswick. De onderneming streeft naar een jaarlijkse omzetgroei van 5 procent op een middellange termijn van drie tot vijf jaar, in combinatie met een aangepaste ebit-marge (bedrijfswinst tegenover omzet) van 6 procent. Om te voorkomen dat het bedrijf in een minder jaar financieel in de knel komt, wil Cranswick zijn nettoschuldpositie beperken tot hooguit tweemaal de bedrijfskasstroom (ebitda). Momenteel komt de nettoschuldpositie op ongeveer 100 miljoen pond. Daardoor ontstaat een ruimte van 400 miljoen pond voor overnames of investeringen in nieuwe initiatieven.

Cranswick heeft ook een voet tussen de deur op de Britse markt voor huisdierenvoer, die vorig jaar met 14 procent is gegroeid tot bijna 4 miljard pond. De afgelopen jaren heeft het bedrijf ook geïnvesteerd, onder meer in de installatie van zonnepanelen en de ombouw van zijn wagenpark naar vrachtwagens die rijden op elektriciteit of biodiesel. Als gevolg van de sterk opgelopen energieprijzen heeft het die investeringen al bijna terugverdiend.

Het verstandige financiële beleid biedt ruimte om het dividend mee te laten groeien met de winst. Over het boekjaar 2022-2023 ging de uitkering bijvoorbeeld met 5 procent omhoog naar 79,4 pence. Dat markeerde het 33ste jaar waarin het bedrijf meer dividend uitkeert. Sinds Cranswick 2,8 pence uitbetaalde in 1990, bedraagt de gemiddelde groei van het dividend maar liefst 12 procent. Zo bekeken kan het dividendrendement van 2,4 procent op lange termijn mogelijk nog een stuk fraaier worden dan het op het eerste gezicht al lijkt.

Conclusie

In het lopende jaar stevent het bedrijf af op een vrije kasstroom van 150 miljoen pond. Dat brengt de verhouding tussen de beurswaarde en de kasstroom op 12,5, terwijl die verhouding voor andere bedrijven in het premiumvoedingssegment rond 14 ligt. De combinatie van de iets hogere waardering, de gestaag oplopende omzet en de kasstroom in combinatie met de verdere groei van het dividendrendement maken Cranswick tot een veelbelovend aandeel voor defensief ingestelde beleggers.