Tip van de week: Conagra Brands

Conagra Brands, voorheen bekend als Conagra Foods, is een van de grootste producenten van packaged foods of verpakte levensmiddelen in de Verenigde Staten.

Conagra heeft vier divisies, waarvan Refrigerated & Frozen vorig jaar de grootste bijdrage aan de omzet leverde (42%), gevolgd door Grocery & Snacks (41%). Naast de eerder genoemde internationale omzet heeft Conagra ook nog de aparte divisie Food Service, die in het boekjaar 2022 zo’n 9 procent van de omzet in het laatje bracht. Sectorgenoten van Conagra zijn onder meer General Mills, J.M. Smucker en Kraft Heinz.

In het boekjaar 2022, dat liep tot eind mei, groeide de omzet van Conagra Brands met 3,1 procent tot 11,5 miljard dollar, met een organische omzetgroei van 3,2 procent. De ebit-marge (bedrijfswinst tegenover omzet) kwam voor het boekjaar 2022 uit op 14,4 procent, wat vooral het gevolg was van de kosteninflatie waar de hele sector mee te kampen heeft. Een jaar eerder bedroeg de ebit-marge nog 17,5 procent. Voor de lange termijn mikt het bedrijf op een lage, enkelcijferige organische omzetgroei met een operationele marge in de “mid- to high teens”. Analisten rekenen voor het huidige boekjaar, dat loopt tot eind mei, op een ruim 7 procent hogere omzet van 12,3 miljard dollar voor Conagra, dat vooral groeit door prijsverhogingen die de lagere volumes ruimschoots compenseren.

Aangezien Conagra minder dan 10 procent van zijn omzet buiten de Verenigde Staten haalt, is het valutarisico verwaarloosbaar. Het enige puntje van zorg is de nog altijd flinke nettoschuldpositie (8,6 miljard dollar) die ontstaan is na de reeks overnames van de afgelopen jaren. Dat resulteert in een relatief hoge schuldratio (nettoschuld tegenover ebitda) van naar schatting 3,7 aan het einde van het boekjaar 2023. Zelf mikt Conagra op een ratio van 3 op lange termijn, wat zonder aanvullende acquisities vrij snel gerealiseerd kan worden, gezien de sterke vrije kasstroom, die behalve naar het dividend en de schuldafbouw ook naar de inkoop van eigen aandelen gaat. Bovendien kan de schuldratio, indien nodig, ook worden teruggebracht door het afstoten van activiteiten.





Conclusie

Het aandeel van Conagra Brands oogt tegen de huidige koers heel aantrekkelijk, met een voor het boekjaar 2023 geschatte koers-winstverhouding van 13,5 en een dividendrendement van maar liefst 3,6 procent. Het bedrijf voert een dividendbeleid waarbij het tussen 50 en 55 procent van de aangepaste winst per aandeel uitkeert als dividend. Dat resulteerde vorig jaar in een dividendverhoging van 5,6 procent en in het topjaar 2021, toen het bedrijf maximaal profiteerde van de corona-inkopen van de thuisblijvende Amerikanen, zelfs in een dividendverhoging van 20 procent. De komende jaren kan het dividend normaal gesproken jaarlijks gemiddeld met zo’n 5 procent stijgen. Voor de lange termijn is Conagra een koopwaardig aandeel.