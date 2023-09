Tip van de week: Carrefour

Net als andere retailers heeft ook Carrefour last van de kosteninflatie. Het strategische plan 2026, dat de uitbater van hyper- en supermarkten in november vorig jaar lanceerde, speelt daarop in.

De focus ligt op huismerken, discountformules en uiteraard het eigen marktaandeel. Tegen 2026 moet maar liefst 40 procent van de omzet van de huismerken komen, tegenover 35 procent nu. Een ander speerpunt is een verdere uitrol van e-commerce, om 10 miljard euro onlineomzet te halen tegen 2026, of een kleine 10 procent van de totale omzet.

Tegen 2026 wil Carrefour maar liefst 4 miljard euro besparen. Na de verkoop van Carrefour Taiwan en de integratie van het overgenomen Braziliaanse Grupo BIG kan Carrefour zich volledig op Europa en Zuid-Amerika richten. Frankrijk blijft met een omzetaandeel van 46 procent de grootste afzetmarkt. De rest van Europa is goed voor 28 procent van de omzet, Latijns-Amerika voor 26 procent.

De strategische maatregelen werpen de eerste vruchten af. In de eerste helft van 2023 groeide de organische omzet (zonder overnames of desinvesteringen) met 11,2 procent. Carrefour claimt dan ook flink marktaandeel te winnen. Toch zakte de ebit-marge (bedrijfswinst tegenover omzet) van 2 naar 1,7 procent. In Latijns-Amerika bleef de omzetgroei bij 21 procent (grotendeels door de inflatie), maar viel het bedrijfsresultaat met maar liefst 32 procent terug van 444 tot 304 miljoen euro. Tegelijk vordert Carrefour Brazilië met het realiseren van de synergievoordelen. Carrefour heeft een belang van 67,7 procent in Grupo Carrefour Brasil, dat beursgenoteerd is onder de naam Atacadão. De koers van Atacadão is dit jaar al met 40 procent gedaald, wat grotendeels de koersdruk bij Carrefour verklaart. De waarde ervan kan worden ingeschat op 3,32 euro per aandeel van Carrefour.

De operationele marges bij Carrefour zijn erg laag – niet eens de helft van de 4 procent van Ahold Delhaize, maar dat komt ook doordat Ahold Delhaize 62 procent van zijn omzet uit de Verenigde Staten haalt, waar het marges van 4,7 procent heeft. In Europa komt Ahold Delhaize ook niet verder dan 3 procent. Over 2022 bedroeg de vrije kasstroom 1,26 miljard euro. Het doel is tegen 2026 een vrije kasstroom van 1,7 miljard euro te halen. Daardoor kan Carrefour flink wat eigen aandelen in te kopen, dit jaar voor 800 miljoen euro. Alleen dit jaar gaat het om 6,5 procent van de beurswaarde. Dat stuwt de winst per aandeel vooruit, ook in moeilijke tijden.

Onderaan de streep boekte Carrefour in de eerste jaarhelft nog wel een aangepaste winstgroei van 5,1 procent tot 326 miljoen euro, mede geholpen door de lagere belastingdruk en het abstraheren van reorganisatiekosten. De winst per aandeel steeg zelfs met 9 procent tot 0,45 euro. Financieel staat het concern sterk. Flink geholpen door de verkoopopbrengst van het belang van 60 procent in Carrefour Taiwan en de vrije kasstroom, daalde de nettoschuld het afgelopen halfjaar met een kleine 1,5 miljard euro tot 5 miljard. Dat geeft een solide schuldgraad (nettoschuld tegenover ebitda) van rond 1.





Conclusie

De beurswaarde van Carrefour ligt nauwelijks boven het eigen vermogen van 11,4 miljard euro. Alleen de boekwaarde van het vastgoed bedraagt al 12,6 miljard euro. Met een koers-winstverhouding van 9,5 voor dit jaar, teruglopend tot 8 voor 2024, en een dividendrendement van 3,5 procent is het aandeel goedkoop, zeker gezien de inkoop van eigen aandelen. Wel zijn de marges laag, maar de financiële positie is solide en er is potentieel om de rendabiliteit in Latijns-Amerika op te krikken. Vandaar het positieve advies.