Tip van de week: bij Uber Technologies stroomt de cash binnen

De tip van de week is een Amerikaans technologiebedrijf met een grote naamsbekendheid en een marktkapitalisatie van circa 140 miljard dollar. Een dominante speler met risico’s. Uber Technologies stelde aandeelhouders die de stukken de jongste jaren aanhielden, dan ook niet teleur.

Sinds de beursgang op 10 mei 2019 bedraagt het rendement 47 procent. Van de zestig analisten die het aandeel volgen, geven er 52 een koopadvies. Opvallend is dat geen enkele een verkoopadvies geeft. Het gemiddelde koersdoel bedraagt 90,54 dollar, wat met de huidige beurskoers 35 tot 40 procent koerspotentieel betekent.

Uber Technologies is het grootste taxiplatform ter wereld. In het derde kwartaal van 2024 vonden via het platform 2,9 miljard ritten plaats. Op jaarbasis is dat ruim 10 miljard ritten. De chauffeurs worden gezien als zelfstandige ondernemers. Zij maken gebruik van het platform om ritten te accepteren, maar zijn zelf verantwoordelijk voor hun voertuig, belastingen en verzekeringen.

Uber is met Uber Eats ook actief op de markt van maaltijdbezorging en met Uber Freight op de logistieke markt (bezorging van pakketten). Daar moet de onderneming nog behoorlijk kunnen groeien. De winstmarges bij Uber Technologies zijn wel klein, omdat het grootste deel van de opbrengst van een rit naar de chauffeur of de bezorger dient te gaan. Winstgevend worden is een behoorlijke uitdaging voor het bedrijf.

De nadruk lag de voorbije jaren dan ook op forse groei en dat is gelukt. Uber Technologies boekte in 2019 een omzet van 13 miljard dollar. In 2024 was dat volgens de gemiddelde inschatting van analisten circa 43 miljard en het kan groeien naar 67 miljard in 2027.

Doordat Uber jaarlijks behoorlijk wat cash genereert, kan het zijn aandeelhouders belonen met de inkoop van eigen aandelen. In 2024 kondigde het een inkoopplan van 7 miljard dollar (5% van de beurskapitalisatie) aan. In 2025 zou er een nettokaspositie zijn, zodat de komende jaren behoorlijk wat kasgeld naar de aandeelhouders kan vloeien. Voor 2024 en 2025 rekenen analisten op een vrije kasstroom van respectievelijk 6,3 en 8,0 miljard dollar.

De periode van negatieve kasstromen lijkt voorbij te zijn en we zien autonoom rijden op de middellange termijn ook niet als een risico. Het bedrijf heeft een enorm sterk netwerk. Zo worden de zelfrijdende taxi’s van Waymo in San Francisco ook aangeboden via de app van Uber. Op de lange termijn zal de onderneming door autonoom rijden mogelijk extra kosten moeten maken, die nu voor rekening komen van de chauffeurs.

Wel kleven duidelijk ook risico’s aan een belegging in Uber. Er lopen veel rechtszaken tegen het bedrijf. Voortdurend blijft de vraag of de taxichauffeurs zelfstandige ondernemers of werknemers zijn. De impact van uitspraken van rechters in verschillende delen van de wereld blijft moeilijk te voorspellen. Ook zal Uber naar verwachting hinder ondervinden van economisch moeilijkere periodes, waarin consumenten mogelijk besparen op de luxe van taxiritten en maaltijdbezorging.

Conclusie

Uber schreef in 2023 voor het eerst zwarte cijfers. Het management en analisten rekenen erop dat die trend doorzet. Voor het boekjaar 2026 verwachten ze gemiddeld 3,73 dollar winst per aandeel. Dat betekent een koers-winstverhouding van 18. Daarmee lijkt het aandeel niet al te duur, aangezien er nog behoorlijk wat groei in de pijplijn zit. Maar door de juridische risico’s is het wel een kanshebber met een hoger dan gemiddeld risico.



: koopwaardig: hoog: 1C.

Koers: 68,41 dollar

Ticker: UBER US

ISIN-code: US90353T1007

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 144,0 miljard dollar

K/w 2024: 36

Verwachte k/w 2025: 24

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +13%

Dividendrendement: –