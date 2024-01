Tip van de week: Aris Mining

Aris Mining is de nieuwe naam voor Caldas Gold, de ambitieuze goudproducent voornamelijk actief in Colombia.

Caldas Gold ontstond in 2020 als afsplitsing van Gran Colombia Gold. In 2022 werden beide groepen herenigd onder de nieuwe naam Aris Mining. De ambitie blijft zo snel mogelijk uit te groeien tot een middelgrote goudproducent met een jaarlijkse productie van 1 miljoen troyounce. Het ervaren nieuwe management van Caldas Gold heeft de leiding over de herenigde groep.



Aris Mining heeft twee mijnen in productie, beide gelegen in Colombia: Segovia en Marmota. Segovia produceerde gedurende de voorbije honderd jaar meer dan 6 miljoen troyounce goud, waarvan ongeveer 1,5 miljoen troyounce de voorbije elf jaar tegen een hoge ertsgraad van 13,6 gram goud per ton erts. Volgens de laatste verwachtingen produceerde de mijn in 2023 195.000 à 210.000 troyounce tegen een kostprijs van 1.125 à 1.175 dollar per troyounce. De laatste twaalf maanden leverde de mijn een aantrekkelijke bedrijfskasstroom van 152 miljoen dollar op.



Uitstekend nieuws was de update in het vierde kwartaal van de reserve- en resourceschatting. Daar waar de voorbije tien jaar de reserves ongeveer stabiel bleven, stegen de goudreserves eensklaps met 75 procent tot 1,32 miljoen troyounce. Dat was het gevolg van een uitgebreid exploratieprogramma, gekoppeld aan een verbeterde methode van reserveschatting. Alleen al op basis van de reserves verdubbelt de levensduur nagenoeg tot zeven jaar. Daarbovenop stegen de verschillende categorieën van de resources (minder bewezen reserves) van 3,3 miljoen naar 5,4 miljoen troyounce (+64%).



Het bedrijf werkt steeds meer samen met artisanale goudproducenten. In combinatie met de fors uitgebreide reserves laat dat toe de capaciteit van de verwerkingsmolen van Segovia tegen 2025 op te schalen van 2.000 naar 3.000 ton per dag en de jaarproductie te verhogen tot 300.000 troyounce goud. Het uitbreidingsproject vergt een investering van slechts 11 miljoen dollar.

De ambitie blijft zo snel mogelijk uit te groeien tot een middelgrote goudproducent.



Marmota produceert een bescheiden 25.000 à 30.000 troyounce goud per jaar. Aris Mining is volop bezig met de bouw van een forse ondergrondse uitbreiding die in het vierde kwartaal van 2025 in productie gaat. Op basis van de recentste haalbaarheidsstudie zal Marmota gedurende twintig jaar gemiddeld 161.000 troyounce goud per jaar produceren tegen een lage kostprijs van 1.003 dollar per troyounce. De bouw kost 280 miljoen dollar en wordt gefinancierd uit de beschikbare cash, een streamingovereenkomst met Wheaton Precious Metals en de positieve nettokasstromen van Segovia.



Daarnaast zijn er nog drie ontwikkelingsprojecten: Soto Norte in Colombia, Toroparu in Guyana en Juby in Canada. Soto Norte is een van de grootste nog niet ontwikkelde goudprojecten. Aris Mining heeft een belang van 20 procent en kan dat voor 300 miljoen dollar op elk moment optrekken tot 50 procent. Het project zal gedurende veertien jaar 450.000 troyounce goud per jaar produceren tegen een zeer lage 471 dollar per troyounce. Ondanks de ligging in de buurt van een beschermd natuurgebied is het management overtuigd alle goedkeuringen te kunnen verkrijgen.

Conclusie

Het aandeel van Aris Mining presteerde relatief sterk door de positieve nieuwsstroom. Tegen 0,3 keer de intrinsieke waarde en circa 3 keer de verwachte bedrijfskasstroom in 2025 is de risicofactor Colombia ruimschoots ingecalculeerd. Het uitstekende management, groeiprofiel en de gezonde balans wettigen een koopadvies voor de risicobewuste grondstoffeninvesteerder. z

Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 4,27 Canadese dollar

Ticker: ARIS CN

ISIN-code: CA04040Y1097

Markt: Toronto

Beurskapitalisatie: 585,8 miljoen dollar

Verwachte k/w 2023: 7,8

Verwachte k/w 2024: 4,9

Koersverschil 12 maanden: +2,2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2,7%

Dividendrendement: –