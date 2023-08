Tip van de week: American Financial Group

Voor dividendbeleggers is AFG het perfecte aandeel, gezien de continue stroom van dividenden en aandeleninkopen.

De geschiedenis van de holdingmaatschappij American Financial Group (AFG), actief in de verzekerings- en financiëledienstensector, gaat terug tot 1959, toen Carl H. Lindner Jr. samen met zijn broers en zakenpartner William J. Williams American Financial Corporation oprichtte. In de beginjaren richtte het bedrijf zich hoofdzakelijk op de aankoop en het beheer van kleine verzekeringsmaatschappijen. In 1971 volgde de beursgang op de NYSE en in 1986 werd de naam gewijzigd in American Financial Group. De overname van de in 1872 opgerichte Great American Insurance Group, een specialist in schadeverzekeringen, in 2006, was de grote klapper. De tak is het vlaggenschip van het huidige bedrijf. Een groot deel van de opbrengst werd kort daarna doorgegeven aan aandeelhouders met een speciaal dividend van 14 dollar per aandeel en de inkoop van 5 miljoen eigen aandelen.

Het huidige AFG richt zich, onder leiding van de co-CEO’s en grootaandeelhouders Carl H. Lindner III en S. Craig Lindner, exclusief op de schadeverzekeringsmarkt, waarmee jaarlijks substantieel overtollig kapitaal wordt gegeneerd dat voor een belangrijk deel wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat laatste behoort tot de speerpunten van het kapitaalbeheerbeleid van AFG, al is dat afhankelijk van de gang van zaken in een bepaald jaar. Zo drukken de vele natuurrampen de jongste jaren een steeds grotere stempel op de sector, onder meer door hogere premies en aanvullende voorwaarden van herverzekeraars.

Voor dividendbeleggers is AFG het perfecte aandeel, gezien de continue stroom van dividenden en aandeleninkopen dankzij de financiële flexibiliteit, die behalve voor organische groei ook ruimte laat voor overnames en investeringen in nieuwe start-ups. Het meest in het oog springend zijn de speciale dividenden van AFG, waarvan er jaarlijks meerdere worden uitgekeerd naast een regulier dividend dat ook nog eens elk jaar met dubbele cijfers groeit. Vorig jaar werd het dividend van AFG voor het zeventiende opeenvolgende jaar verhoogd. De gemiddelde jaarlijkse groei over de vijf jaar tot eind 2022 is ruim 12 procent. Over die periode werd in totaal 5,43 miljard dollar uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van een dividend en de inkoop van aandelen.

Vorig jaar ontvingen aandeelhouders drie speciale dividenden, in totaal 12,00 dollar per aandeel. Dat geeft bij de huidige beurskoers alleen al een dividendrendement van 10,5 procent. Daar komt nog een jaardividend van 2,52 dollar bij, wat voor een basisdividendrendement van 2,2 procent zorgt.

Vergeleken met 2022 is 2023 een lastig beursjaar voor AFG, dat tot dusver slechts één speciaal dividend van 4,00 dollar betaalde in februari. Samen met het gewone dividend geeft dat in 2023 een dividendrendement van 5,7 procent. Op de beurs doet het aandeel het na het recordjaar 2022 dit jaar slecht. De tweedekwartaalcijfers begin deze maand stelden teleur, ondanks een premiegroei van 10 procent en een rendement op eigen vermogen van 18,2 procent. Oplopende kosten en het negatieve effect van het grotere aantal natuurrampen leiden tot een verlaging van de winstverwachting voor 2023. Die gaat van 11,00 tot 12,00 dollar naar 10,15 tot 11,15 dollar per aandeel.

Conclusie

Voor heel 2023 mag worden gerekend op een dubbelcijferige groei van de omzet. AFG kan normaal ook de komende jaren, onder meer door de sterke prijskracht, een mooie groei van de omzet en de winst laten zien. De koersdaling dit jaar levert een mooie koopkans op.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 112,39 dollar

Ticker: AFG US

ISIN-code: US0259321042

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 9,71 miljard dollar

K/w 2022: 12

Verwachte k/w 2023: 10,5

Koersverschil 12 maanden: -16%

Koersverschil sinds jaarbegin: -20%

Dividendrendement: 5,7%