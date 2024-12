De oogheelkunde- en verzorgingsmarkt laat al jaren een stabiele groei zien door positieve, langlopende trends.

Bij- en verziendheid, glaucoom, droge ogen en staar zijn enkele van de oogproblemen waar veel mensen mee te maken krijgen. Gelukkig is er een veelvoud aan oplossingen en hulpmiddelen aanwezig. De waarde van de markt voor brillenglazen, -monturen, contactlenzen, leesbrillen en zonnebrillen wordt geschat op 120 miljard euro. De jaarlijkse gemiddelde groei van de markt bedraagt naar verwachting zo’n 5 procent. De waarde van de markt voor contactlenzen (en producten voor het onderhoud ervan), intra-oculaire lenzen (ook implantaat- of kunstlenzen genoemd), apparatuur voor chirurgische oogbehandelingen en oogmedicijnen wordt op ruim 45 miljard euro geschat. De markt voor apparatuur voor oogbehandelingen, implantaatlenzen, stents en materialen voor oogartsen zou in de periode 2023-2028 jaarlijks met gemiddeld 5 procent groeien. De oogheelkunde- en verzorgingsmarkt laat al jaren een stabiele groei zien door positieve, langlopende trends: de vergrijzende wereldbevolking en een stijgende hoeveelheid schermtijd.

Maar de publicatie van de derdekwartaalcijfers medio november van Alcon leidde toch tot een negatieve koersreactie. De omzet groeide op vergelijkbare basis met 6 procent tot 2,4 miljard dollar en de aangepaste winst steeg in het derde kwartaal zelfs met 25 procent tot 0,81 dollar per aandeel. Beleggers vielen vooral over de licht neerwaartse bijstelling van de prognoses voor 2024 en een lager dan verwachte margeverbetering in 2025.

De divisie Vision Care is goed voor 44 procent van de omzet, die komt uit de verkoop van contactlenzen, lenzenvloeistof en oogdruppels. De andere 56 procent van de omzet realiseert Alcon met de verkoop van implantaatlenzen, apparatuur voor oogheelkundige operaties en materialen die oogartsen bij ingrepen gebruiken. Vooral als gevolg van minder positieve ontwikkelingen in Surgical – waar door oplopende wachtlijsten voor staaroperaties in de Verenigde Staten de omzet van implantaatlenzen minder snel groeit – verlaagde Alcon de verwachtingen voor 2024. De bandbreedte voor de omzet ging 100 miljoen dollar omlaag tot 9,8 à 9,9 miljard dollar. De bovenkant van de bandbreedte van de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) werd met een half procentpunt teruggebracht tot 20,5 à 21,0 procent. De winst per aandeel komt naar verwachting uit op 3,00 à 3,05 dollar tegen de eerder in het vooruitzicht gestelde 3,00 tot 3,10 dollar. Dat is niet positief, maar zeker ook geen reden tot paniek.

Op de analistenbijeenkomst temperde Alcon ook de verwachtingen over de winstmarge voor 2025. De afgelopen jaren werd de ebit-marge ieder jaar met zo’n anderhalf procentpunt verbeterd, maar daar komt dit jaar een eind aan. Dat heeft een goede reden. Alcon zal komend jaar nieuwe producten introduceren – een contactlens die een week lang gebruikt kan worden, een nieuw medicijn voor de behandeling van droge ogen en een nieuwe implantaatlens – en dat vraagt investeringen. Die producten zullen echter pas vanaf de tweede helft van 2025 bescheiden aan de omzet bijdragen.

Conclusie

Op de beleggersdag eind maart 2025 kan Alcon concreter worden over het omzetpotentieel van de nieuwe producten. De analistenconsensus voor 2024 staat op een winst per aandeel van 3,04 dollar. Voor 2025 bedraagt die 3,25 dollar per aandeel. Met een koers-winstverhouding van 26 voor 2025 is Alcon nog altijd niet goedkoop. Maar met de uitstekende spreiding van het bedrijf, de nieuwe productintroducties en zicht op een dubbelcijferige groei van de winst per aandeel in de komende jaren is het een aantrekkelijk aandeel.



koopwaardiggemiddeld1B

Koers: 84,76 dollar

Ticker: ALC US

ISIN-code: CH0432492467

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 42,35 miljard dollar

Verwachte k/w 2024: 28

Verwachte k/w 2025: 26

Koersverschil 12 maanden: +10%

Dividendrendement: 0,4%