Tip van de week: Albemarle Corp.

Albemarle Corporation is een specialist in speciaalchemie met een focus op de ontwikkeling en de productie van hoogwaardige materialen. Het bedrijf met hoofdkantoor in het Amerikaanse Charlotte heeft meer dan 7.000 medewerkers en klanten in bijna honderd landen. Albemarble is actief in verschillende segmenten. Zo is het ’s werelds grootste producent van lithium. Die prominente positie versterkt het nog door de toegenomen vraag naar batterijen voor elektrische voertuigen.

Wanneer de rentes stijgen, is het extra belangrijk te kijken naar de schuldenlast van bedrijven. Met een schuldgraad (netto financiële schuld/ebitda) van 0,6 zit Albemarle wel goed. Het is een stabiel bedrijf, dat groeit door de economische cycli heen. Het dividend stijgt elk jaar, al 29 jaar lang. Dat wijst op financiële stabiliteit, sterke bedrijfsprestaties en een robuuste bedrijfsstrategie.

Sinds de piek van bijna twee jaar geleden is de koers van Albemarle ruim gehalveerd, net als de prijs van lithium. De koersdaling heeft niets met het bedrijf zelf te maken en alles met de prijsdaling van lithium door een overaanbod. Een aantal landen heeft de subsidies voor elektrische voertuigen verlaagd of afgebouwd. Het is zorgwekkend dat de vraag naar elektrische auto’s daardoor inzakt, maar tegelijk bepalen almaar meer landen concrete momenten waarop alleen nog maar elektrische auto’s mogen rijden. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat de prijs van lithium weer omhoog schiet. Daar zou Albemarle enorm van profiteren. Het bedrijf verwacht dat de omzet uit lithium in de komende vijf jaar met 20 à 30 procent per jaar kan groeien.

In april ging het aandeel van Albemarle nog hard onderuit, nadat Chili, het land met de grootste lithiumvoorraden ter wereld (maar niet de grootste jaarlijkse productie, dat is Australië), had aangekondigd dat het zijn lithiumindustrie zou nationaliseren. De overheid voegde er wel snel aan toe dat ze de afspraken met Albemarle zou nakomen. In tegenstelling tot koperbedrijven, die in Chili onbeperkte concessies krijgen, werkte Albemarle al met contracten met strenge productiequota. Het contract van Albemarle wordt mogelijk niet verlengd in 2043. Een stok achter de deur is de vrijhandelsovereenkomst met de VS, waardoor Chili mee profiteert van het groene stimuleringsprogramma van Joe Biden.

Het management lijkt geen risico in Chili te zien. Het zei er niets over tijdens de analistencall van begin augustus en de analisten vroegen er ook niet naar naar. Er kwam alleen een vraag over de geopolitieke spanningen tussen Australië en China, omdat het bedrijf veel lithium verscheept van Australië naar China. Het management ziet daar geen probleem, omdat de Chinese vraag naar lithium sterk is. De onzekerheden hebben de waardering van Albemarle waarschijnlijk naar beneden gebracht. De koers-winstverhouding (k/w) op basis van de winst van de voorbije vier kwartalen is 5. Op basis van de verwachte winst voor de komende vier kwartalen is dat 7. Dat is erg laag.





Conclusie

De financiële markten zijn de afgelopen weken erg onrustig geweest en de koers van Albemarle zit in een dalende trend. Het verleden leert dat bedrijven die al fors zijn gedaald, vaak nog een klap na krijgen, als het marktsentiment onrustig is. Dat gebeurde ook met Albemarle. Het aandeel is koopwaardig op de huidige koersniveaus.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 155,65 dollar

Ticker: ALB US

ISIN-code: US0126531013

Beurs: New York

Beurswaarde: 20 miljard dollar

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 7

Koersverschil 12 maanden: -32%

Koersverschil sinds jaarbegin: -35%

Dividendrendement: 0,9%