Beleggingstip van de week: Air France-KLM

Ondanks alle tegenwind van de afgelopen jaren wist Air France-KLM de winstgevendheid te verhogen. Topman Benjamin Smith meldde op de beleggersdag van 14 december dat de groep goed gepositioneerd is om verder te accelereren. Het doel voor de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) is verhoogd van 7 à 8 procent voor 2024-2026 naar meer dan 8 procent voor 2026-2028. Dat moet onder meer lukken door een versnelde uitvoering van het transformatieprogramma. De kredietbeoordelaars Fitch en S&P geven het concern weer een investment-graderating.



De luchtvaartgroep zal in 2024-2026 jaarlijks 3,0 tot 3,5 miljard euro investeren, voornamelijk in de vernieuwing van de vloot en onderhoud. Dat zal ook leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast. In 2027 en 2028 stijgen de investeringen naar 3,5 tot 3,8 miljard.



De beleggers reageerden positief. De koers ging 8 procent hoger. Het transformatieproces heeft sinds 2019 al 3 miljard euro aan structurele besparingen opgeleverd, en dat zou tegen 2028 het dubbele moeten zijn. De ebit-marge is gestegen van 5,1 procent over de eerste negen maanden van 2019 naar 7,8 procent over dezelfde periode in 2023. Het doel komt daarmee in zicht, maar verdere verbetering van de concurrentiekracht is nodig om de belangrijkste Europese concurrenten bij te blijven benen.



De luchtvaartindustrie heeft ook wel weer duidelijk de wind mee. Volgens de jongste cijfers van de brancheorganisatie IATA lag het passagiersvervoer in oktober 31,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Daarmee lag het mondiale passagiersvervoer minder dan 2 procent onder het pre-coronaniveau. De verwachting is dat die trend doorzet. Air France-KLM verwacht daar bovengemiddeld van te profiteren.



Daarom nam het concern ook een belang van 19,9 procent in het failliete SAS, de in passagierscijfers grootste vliegmaatschappij van Scandinavië. Naast het aandelenbelang, dat na twee jaar kan worden uitgebreid naar een meerderheidsbelang, is ook sprake van een commerciële samenwerking. Air France-KLM vergroot met de deal zijn aanwezigheid in de winstgevende Scandinavische markt.



Tegelijkertijd heeft Air France-KLM zijn partnership met Etihad Airways uit de Verenigde Arabische Emiraten uitgebreid met meer dan 40 nieuwe routes. Etihad is nu ook gekoppeld aan het loyaliteitsprogramma Flying Blue van Air France-KLM.



Circa een kwart van alle inkomsten van passagiersvervoer bij Air France-KLM is gerelateerd aan een partner. Het concern werkt op alle continenten samen met meerdere partners.



Het Amerikaanse Apollo Global Management heeft ​1,5 miljard euro geïnvesteerd, na een injectie van 0,5 miljard in 2022, in een dochterbedrijf van Air France-KLM, waarin merkrechten en activiteiten van Flying Blue zijn ondergebracht. Er worden eeuwigdurende obligaties uitgegeven, die tot het eigen vermogen gerekend mogen worden en de eerste vier jaar een vaste rente van 6,4 procent dragen. Air France-KLM heeft dan de optie van vervroegde aflossing.



Een positief eigen vermogen ligt binnen handbereik. De nettoschuld is teruggebracht van 6,3 miljard euro eind 2022 naar 5,0 miljard. De schuldgraad (nettoschuld/ebitda) verbeterde van 1,8 naar een gezonde 1,1.

Conclusie

Na jaren zien we weer ruimte voor een adviesverhoging. De groep zit duidelijk op een pad naar een meer structurele winstgroei. Externe factoren als de olieprijs, geopolitieke spanningen en de economie blijven van relatief grote invloed, maar het aandeel is wel heel goedkoop. Heel grote posities zijn wel nog niet aan de orde.

De groep heeft een duidelijk pad naar een meer structurele winstgroei.

Advies: koopwaardig



Risico: hoog



Rating: 1C

Koers: 12,03 euro

Ticker: AF FP



ISIN-code: FR0000031122



Markt: Parijs



Beurskapitalisatie: 3,16 miljard euro



K/w 2023: 3



Verwachte k/w 2023: 2,5



Koersverschil 12 maanden: -20%



Koersverschil sinds jaarbegin: -11%



Dividendrendement: –