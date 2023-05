Tip van de week: Agnico-Eagle Mines

Tot en met 2021 bleef de jaarproductie schommelen rond 2 miljoen troyounce. Toen ging AEM op overnamepad.

Agnico-Eagle Mines (AEM) is de derde grootste goudmijngroep ter wereld. De gouddelver is actief in de Abitibi-regio in Canada, met verschillende mijnen. De productiekosten liggen er lager dan het gemiddelde van andere goudmijnen in Noord-Amerika.

Tot en met 2021 bleef de jaarproductie schommelen rond 2 miljoen troyounce. Toen ging AEM op overnamepad. De eerste overname kwam er in het najaar van 2021 met Kirkland Lake, de eigenaar van de Fosterville-mijn in Australië en Detour Lake en Macassa in Canada. De piek in de productie bij Fosterville ligt achter ons, maar de mijn is nog heel winstgevend en laat veelbelovende exploratieresultaten zien. Dit jaar volgde de overname van een deel van de activiteiten van Yamana Gold in een gezamenlijke transactie met Pan American Silver. De overnemers verdeelden de buit en AEM heeft een aantal activa binnengehaald die een mooie aanvulling zijn. Het kroonjuweel is het belang van 50 procent in Canadian Malartic in Quebec. Daarnaast is er nog Wasamac in de Abitibi-regio. Het bedrijf krijgt er nog exploratieactiva in de Canadese provincies Ontario en Manitoba bij. De producerende mijnen zullen dit boekjaar drie kwartalen bijdragen aan de output.

Inclusief de mijnen van Kirkland Lake bedroeg de productie vorig jaar 3,28 miljoen troyounce. Voor het lopende boekjaar wordt op gemiddeld 3,34 miljoen troyounce gerekend. Tegen 2025 zou de productie oplopen naar 3,5 miljoen troyounce. Verschillende projecten zullen de output zullen verhogen. Op korte termijn moet een upgrade van de verwerkingsinstallatie bij Detour Lake extra productie opleveren, net als de expansie van Odyssey (Canadian Malartic). Op langere termijn beschikt AEM over drie exploratieprojecten in een gevorderde fase.

AEM ontsnapte vorig jaar niet aan de inflatie, met kostenstijgingen voor arbeid, energie en andere grondstoffen. De productiekosten klommen naar 1.090 dollar per troyounce. De duurdere grondstoffen en loonkosten zullen ook dit jaar een impact hebben, maar daarna moet het ergste achter de rug zijn. AEM mikt voor dit jaar op een productielast van 1.140 tot 1.190 dollar per troyounce. De hogere kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door de hogere goudprijs. Vanaf volgend jaar wordt de productie opgeschroefd en nemen de kosten weer af naar 1.100 dollar.

De overnames hebben de reserves een boost gegeven. Die namen in 2022 toe met 9 procent naar 48,7 miljoen troyounce. Daarbij houdt AEM rekening met een heel conservatieve goudprijs van 1.300 dollar. Er zit nog heel wat rek op dat cijfer, want de exploratie-inspanningen bij Detour Lake en Fosterville werpen vruchten af en de overgenomen activa van Yamana hebben nog uitbreidingspotentieel.

De hoeveelheid uitstaande aandelen is gestegen tot 494 miljoen. Vorig jaar kocht AEM 1,57 miljoen eigen aandelen in. Het bedrijf keert een kwartaaldividend van 0,40 dollar per aandeel uit. Dat levert tegen de huidige koers een rendement van 2,7 procent op. Eind vorig jaar werd de nettoschuld gereduceerd tot 683 miljoen dollar of amper 0,3 keer de bedrijfswinst.

Conclusie

De voorbije tien jaar noteerde AEM tegen gemiddeld 13 keer de kasstroom. We mikken voor 2023 op een kasstroom van minstens 6 dollar per aandeel. Bij een uitbraak van de goudprijs kan dat cijfer significant hoger uitkomen. De schatting is dus aan de conservatieve kant. Om weer richting de gemiddelde historische waardering te evolueren, komen we op 78 dollar uit, beduidend boven de huidige koers. Daarom is AEM tegen de huidige koers koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 53,47 dollar

Ticker: AEM US

ISIN-code: CA0084741085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 26,42 miljard dollar

K/w 2022: 23

Verwachte k/w 2023: 25

Koersverschil 12 maanden: +3%

Koersverschil sinds jaarbegin: +3%

Dividendrendement: 3,0%