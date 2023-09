Tijdelijke tegenwind voor TKH

De halfjaarcijfers van TKH Group waren licht teleurstellend. Bovendien temperde het bedrijf de verwachtingen voor 2023. De langetermijnvisie blijft wel overeind en het aandeel is niet duur.

De omzetgroei vertraagde in het tweede kwartaal naar minder dan 3 procent, tegenover 8,2 procent in het eerste kwartaal. Dat leverde over de eerste jaarhelft 947,6 miljoen euro omzet op, 5,3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder maar iets onder de consensusverwachting van 960 miljoen. De bedrijfswinst bleef met 119,8 miljoen euro (+3,6%) bijna 3 procent achter op de gemiddelde analistenprognose. Door loonsverhogingen (inflatie) en extra personeel stegen de bedrijfsuitgaven met 12,5 procent. Een boekwinst op de verkoop van een bedrijfsonderdeel in Frankrijk zorgde voor een nettowinst van 2,40 euro per aandeel, maar zonder uitzonderlijke opbrengsten was dat 1,65 euro.

TKH Group mikt voor 2023 op een bedrijfswinst (ebit) van 237 tot 247 miljoen euro. Het midden van de bandbreedte impliceert een groei met 3 procent op jaarbasis, zo’n 5 procent onder de consensus. De prognose voor de nettowinst (131 tot 139 miljoen) lag zelfs 9 procent onder de gemiddelde verwachting. De nettoschuld liep op naar 480,8 miljoen euro door een hoger werkkapitaal, investeringen in productiecapaciteit, de uitkering van het dividend en de overname van Euresys. De hogere schuld bracht ook een flinke toename van de rentelasten (9,5 miljoen euro) mee. Toch is de balans nog voldoende sterk, want de verhouding tussen de nettoschuld en de bedrijfswinst blijft met 1,7 nog binnen de perken. Het programma voor aandeleninkoop is afgerond. TKH kocht tussen 4 april en 4 september voor 25 miljoen euro eigen aandelen in. Het dividend van 1,65 euro per aandeel komt tegen de huidige koers overeen met een erg aantrekkelijk rendement van 4 procent.





Conclusie

De activiteiten van TKH zijn conjunctuurgevoelig en een eventuele recessie kan tijdelijk tegenwind bieden. Op de langere termijn is het bedrijf wel goed geplaatst om te profiteren van structurele trends als de elektrificatie en de digitalisering. Tegen 12 keer de verwachte winst van dit jaar en 10 keer die van volgend jaar is het recessierisico al grotendeels verrekend. We blijven bij een positief advies.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 37,88 euro

Ticker: TKH NA

ISIN-code: NL0000852523

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 1,60 miljard euro

K/w 2022: 13

Verwachte k/w 2023: 12

Koersverschil 12 maanden: +10%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 4,1%