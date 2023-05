Sverdrup zorgt voor recordproductie voor AkerBP

Het aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd en koppelt een stevig groeiprofiel aan lage productiekosten en CO2-uitstoot en een heel aantrekkelijk dividendrendement.

Met een gemiddelde dagproductie van 452.700 vaten olie-equivalent verbeterde de Noorse olie- en gasproducent het record van het vorige kwartaal (432.000 vaten). Tegenover 208.200 vaten in het eerste kwartaal van 2022 is er een ruime verdubbeling. Dat heeft alles te maken met de overname van de olie- en gasactiviteiten van Lundin Energy, die sinds 1 juli 2022 worden meegeteld. Ze verdubbelden de groepsproductie en verlaagden de productiekostprijs per vat olie-equivalent aanzienlijk. Die daalde vorig jaar van 11,8 dollar in de eerste jaarhelft naar 7,2 dollar in de tweede jaarhelft. Ook in het eerste kwartaal lag dat cijfer op 7,2 dollar per vat olie-equivalent.

De belangrijkste drijfveer achter de daling van de productiekostprijs is het extra belang van 20 procent dat AkerBP door de overname verwierf in het olie- en gasveld Johan Sverdrup. Dat belang bedraagt nu 31,57 procent. Op 15 december startte de tweede productiefase in Sverdrup succesvol op. De gemiddelde dagproductie steeg er van 535.000 naar 720.000 vaten olie-equivalent. Plannen voor een verhoging tot 755.00 vaten per dag worden bekeken. Het belang in Sverdrup was in het eerste kwartaal goed voor een bijdrage van 215.600 vaten olie-equivalent per dag, of 47 procent van het totaal. Dat was een toename met afgerond 35.000 vaten tegenover het vorige kwartaal en was de drijfveer voor het nieuwe recordkwartaal.

Het grotere belang in Sverdrup verlaagt ook de CO2-productie per vat olie-equivalent, van 3,2 kilogram in het vierde kwartaal tot 2,9 kilogram in het eerste kwartaal. De Noren willen voort inzetten op de vergroening van de productie en kondigden onlangs een proefproject aan in samenwerking met OMV voor de stockage van CO2 in de Noorse wateren.

De omzet viel tegenover het vorige kwartaal met 13,5 procent terug tot 3,31 miljard dollar, als gevolg van de daling van de olieprijs (-10,3% tot 78 dollar per vat; 85% van het verkochte volume) en de gasprijs (-34% tot 99 dollar per vat olie-equivalent; 15% van het volume). De nettowinst klom door minder eenmalige afschrijvingen (373 miljoen tegenover 636 miljoen in het vierde kwartaal), van 112 miljoen naar 187 miljoen dollar, maar bleef wel fors onder de 522 miljoen van in het eerste kwartaal van 2022.

Het kwartaaldividend steeg in het eerste kwartaal van 52,5 naar 55 dollarcent per aandeel bruto, of een bijzonder stevig brutojaarrendement van 9,2 procent. Het plan is de komende jaren het dividend jaarlijks met 5 procent op te trekken. De nettoschuld zakte het voorbije kwartaal van 2,66 miljard dollar naar 2,37 miljard. De vrije kasstroom bedroeg 977 miljoen dollar.

De jaarverwachtingen werden bevestigd: een verwachte gemiddelde dagproductie van 430.000 tot 460.000 vaten olie-equivalent tegen een gemiddelde productiekostprijs van 7 tot 8 dollar per vat. De komende twee tot drie jaar zal de productie beperkt terugvallen door het natuurlijke verval van de bestaande projecten, maar dankzij een stevig investeringsprogramma stijgt de productie naar verwachting in 2028 tot 525.000 vaten olie-equivalent. Bijkomende overnames zijn zeker ook mogelijk.

Conclusie

We wijten het achterblijven van het aandeel AkerBP sinds juni 2022 tegenover de grotere sectorgenoten aan verkoopdruk door voormalige Lundin Energy-aandeelhouders. We maakten onlangs van die tijdelijke terugval gebruik om het aandeel opnieuw in de voorbeeldportefeuille op te nemen. Het aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd en koppelt een stevig groeiprofiel aan lage productiekosten en CO2-uitstoot en een heel aantrekkelijk dividendrendement.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 241,6 NOK

Ticker: AKERBP NO

ISIN-code: NO0010345853

Markt: Oslo

Beurskapitalisatie: 152,6 miljard NOK

K/w 2022: 8

Verwachte k/w 2023: 6

Koersverschil 12 maanden: -32%

Koersverschil sinds jaarbegin: -21%

Dividendrendement: 9,2%