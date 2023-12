Strategische heroriëntatie bij OCI

Enige voorzichtigheid is geboden, gezien de kleine schaal van de overgebleven kunstmestactiviteiten en de volatiliteit van de methanoltak.

Het kunstmeststoffenbedrijf OCI doet in korte tijd twee grote onderdelen van de hand. Het verkoopt zijn Noord-Amerikaanse kunstmestfabriek Iowa Fertilizer Company (IFCO) voor 3,6 miljard dollar aan het Amerikaanse Koch Ag & Energy Solutions. Daarnaast verkoopt het zijn 50 procentbelang in Fertiglobe aan zijn partner Adnoc voor 3,6 miljard dollar. Adnoc betaalt een premie van 8 procent op de slotkoers voorafgaande aan de mededeling en een premier van 25 procent op de introductiekoers. De joint venture Fertiglobe werd in 2019 gevormd en omvat de kunstmestactiviteiten van OCI en Adnoc in het Midden-Oosten en Afrika.

De transacties volgen op een strategische heroriëntatie die OCI begon na kritiek van de activistische aandeelhouder Inclusive Capital Partners. Die heeft een belang van 5 procent in OCI en vindt het Egyptische chemiebedrijf ondergewaardeerd. Die onderwaardering verdwijnt snel door de twee transacties. Het aandeel maakte in korte tijd wilde sprongen, maar is in de week van de aankondiging van de transacties per saldo met 27 procent gestegen.

OCI gaat na de twee transacties verder met de kunstmestactiviteiten in Europa en de methanoltak. Die genereerden over de afgelopen vijf jaar een gemiddelde bedrijfskasstroom (ebitda) van 460 miljoen dollar per jaar. De transacties leveren opgeteld bruto 7,2 miljard dollar aan cash op. Dat moeten we zetten tegenover een huidige geschatte nettoschuld van circa 2,4 miljard dollar, exclusief Fertiglobe.

Het bedrijf gaat een deel van de opbrengst terugsluizen naar zijn aandeelhouders, schulden afbetalen en investeren in groene methanol en koolstofarme ammoniak. Zo hoopt het bedrijf te profiteren van de energietransitie.

Conclusie

Het aandeel lijkt goedkoop op basis van een conservatieve 6 keer de ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) voor de overgebleven activiteiten. Maar enige voorzichtigheid is geboden, gezien de kleine schaal van de overgebleven kunstmestactiviteiten en de volatiliteit van de methanoltak. De Europese kunstmestfabrieken hebben te maken met structureel hogere gasprijzen. Vandaar dat kiezen voor een neutraal advies: houden.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 25,85 euro

Ticker: OCI NA

ISIN-code: NL0010558797

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 5,45 miljard euro

K/w 2022: 9

Verwachte k/w 2023: 13

Koersverschil 12 maanden: -12%

Koersverschil sinds jaarbegin: -11%

Dividendrendement: 6,6%