Strategisch kantelpunt voor Unilever

In deze onzekere tijden is Unilever een aanrader als defensieve waarde in de portefeuille.

Nadat de overnamepoging van Kraft Heinz voor 143 miljard dollar in 2017 was gestrand, beginnen de geruchten over een overname of een opsplitsing van Unilever weer op te laaien. In februari vorig jaar verlangden twee grote aandeelhouders rigoureuze ingrepen in het Unilever-model. Zij zagen weinig tot geen synergie tussen de soepen van Knorr en schoonmaak- en verzorgingsmerken als Cif en Dove. Ook de activistische belegger Nelson Peltz, die begin vorig jaar via zijn hedgefonds Trian Fund Management een belang van circa 1,5 procent in Unilever verwierf, roerde zich.

Unilever lanceerde op 1 juli zijn nieuwe strategie met een meer productcategoriegedreven businessmodel. Het heeft flink geherstructureerd en de organisatie overzichtelijker ingedeeld in vijf bedrijfsonderdelen. Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care en Nutrition zijn in omzet vergelijkbaar, Ice Cream is wat kleiner. Met de vijf productcategorieën is het doel versnelde groei te realiseren in de Verenigde Staten, India, China en de opkomende landen.

Unilever leverde sterke omzetcijfers over het eerste kwartaal af. Voor winstcijfers moeten we geduld hebben tot het halfjaarverslag. De onderliggende omzet steeg met 10,5 procent, met als grote meevaller dat de volumes met slechts 0,2 procent krompen. De meer dan een miljard merken wisten de omzet met 12,1 procent op te voeren. In die merken zit dus meer prijszettingsmacht. Voor Unilever blijft het in deze omgeving van hoge kosteninflatie laveren tussen de prijs, de volumes en de concurrentiepositie. Kostenbesparingen zijn ook van groot belang om afdoende middelen achter de hand te houden om in de merkenportfolio te blijven investeren.

Unilever verwacht dat de onderliggende omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder gestelde vork van 3 tot 5 procent zal uitkomen. Dat zal aanvankelijk vooral door prijsverhogingen komen, maar dat effect zal afnemen. De onderliggende operationele marge zal dit jaar naar verwachting minstens 16 procent bedragen (16,1% in 2022). Unilever kan bogen op een redelijk solide financiële positie. Eind 2022 bedroeg de nettoschuld 23,7 miljard euro, tegen nog 25,5 miljard euro het jaar ervoor. De schuldenafbouw kwam tot stand door desinvesteringen, deels tenietgedaan door 1,5 miljard euro aan inkoop van eigen aandelen en negatieve valuta-effecten. De verhouding nettoschuld/ebitda bedroeg eind vorig jaar 2,1, iets beter dan 2,2 eind 2021.

Het is de vraag in welke mate Unilever zich kan ontdoen van de druk van buitenaf om de prestaties verder te verhogen, al dan niet door middel van een opsplitsing. De huidige ebit-marge van 16 procent of iets meer ligt nog ver verwijderd van de 18,5 procent die we van het concern gewend waren. Zodra de kosteninflatie verder afneemt, zullen de investeringen in de sterke merken zich nog meer gaan uitbetalen.

In termen van koers-winstverhouding wordt Unilever beduidend lager gewaardeerd dan grote concurrenten als het Zwitserse Nestlé (k/w 23) en het Amerikaanse Procter & Gamble (k/w 25). Daarin zit uiteraard ook het ongenoegen van de klagende aandeelhouders. De operationele marges liggen bij die concurrenten wel hoger. Nestlé is goed voor een ebit-marge van 17,1 procent en Procter & Gamble zelfs voor 23,0 procent.

Conclusie

Met de nieuwe strategie moet Unilever het gat verder dichten. Blijft dat uit, dan dringt zich alsnog mogelijk een opsplitsing op. Wij houden het Unilever-aandeel op onze kooplijst, vooral vanwege het potentieel van de sterke merken. In deze onzekere tijden is Unilever een aanrader als defensieve waarde in de portefeuille.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 46,56 euro

Ticker: UNA NA

ISIN-code: GB00B10RPZ78

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 116,98 miljard euro

K/w 2022: 19,5

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: +5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -1%

Dividendrendement: 3,7%