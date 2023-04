Stevige cloudgroei voor Oracle

Gezien de lagere aandeleninkopen en de impact van een mogelijke recessie op de IT-uitgaven zien we op korte termijn weinig opwaarts koerspotentieel.

Oracle slaagde er voor het eerst in zes kwartalen niet in om beter te doen dan de consensusprognoses. In de drie maanden tot eind februari groeide de omzet met 18 procent op jaarbasis naar 12,4 miljard dollar (12,43 miljard verwacht) en steeg de winst per aandeel naar 1,2 dollar (1,22 verwacht).

De cloudactiviteiten presteerden sterk met een groei van 45 procent op jaarbasis. Dat was deels te danken aan de overname van Cerner, een leverancier van software voor het beheer van medische bestanden. Zonder Cerner bedroeg de groei 28 procent. De verkoop van klassieke softwarelicenties evolueerde vlak. Oracle verwacht voor het lopende kwartaal een omzetgroei met 15 tot 17 procent.

Over de mogelijke rol van Oracle in de aanslepende TikTok-saga is er geen nieuws. De Verenigde Staten willen dat alle gegevens van Amerikaanse gebruikers worden bewaard op servers die door een Amerikaans bedrijf worden beheerd. In een voorstel van de voormalige president Donald Trump zou die rol voor Oracle weggelegd zijn.

De talrijke overnames en massale aandeleninkopen van het voorbije decennium hebben Oracle met een indrukwekkende nettoschuldpositie van 91,8 miljard dollar opgezadeld. Tot 2018 beschikte de softwaregroep nog over een nettocashpositie. Zelfs het eigen vermogen is negatief. Toch is dat op korte termijn geen onoverkomelijk probleem gezien de hoge kasstromen. Tijdens de meest recente vier kwartalen haalde Oracle een vrije kasstroom van 7,3 miljard dollar. Dat is voldoende om de rente-uitgaven te dekken en er was ook nog ruimte om het kwartaaldividend op te trekken naar 40 dollarcent.

Conclusie

Oracle noteert tegen 18 keer de winst en iets meer dan 6 keer de omzet. Dat is boven het historische gemiddelde, maar wel lager dan de andere cloudbedrijven, die hogere winstmarges halen. Die waardering is correct en gezien de lagere aandeleninkopen en de impact van een mogelijke recessie op de IT-uitgaven zien we op korte termijn weinig opwaarts koerspotentieel. Oracle is te behouden.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 90,05 dollar

Ticker: ORCL US

ISIN-code: US68389X1054

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 243 miljard dollar

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 17,5

Koersverschil 12 maanden: +8%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 1,8%