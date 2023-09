Sterke waardestijging bij HAL Trust

De investeringsmaatschappij HAL Trust is actief in de juiste markten en ziet de waarde van haar beleggingen oplopen. Het disagio levert een instapmoment op. De investeringen zijn in de eerste jaarhelft met 663 miljoen euro in waarde gestegen. Na de uitkering van het dividend en de inkoop van eigen aandelen bedraagt de nettovermogenswaarde 13,527 miljard euro, of 149,72 euro per aandeel. Eind 2022 was dat 147,72 euro. De waarde van de beursgenoteerde deelnemingen in Vopak, Safilo Group en SBM Offshore is met 200 miljoen euro opgelopen, naar 2,8 miljard. Er was 550 miljoen euro nettowinst, tegenover 161 miljoen verlies in dezelfde periode vorig jaar.

Boskalis, dat vorig jaar van de beurs werd gehaald, staat voor 4,4 miljard euro in de boeken, tegen circa 4,2 miljard eind vorig jaar. Bij Boskalis gaat het uitstekend. De bedrijfkasstroom (ebitda) steeg met ruim 50 procent in het eerste halfjaar en de orderportefeuille zit bomvol. Dat biedt uitzicht op waardegroei de komende jaren. Ook voor de andere dienstverleners aan de energie- en offshoremarkten in de portefeuille zijn de vooruitzichten goed.

HAL verkocht vorig jaar GrandVision en heeft, ondanks de acquisitie van Boskalis, nog ruim 3 miljard euro in kas. Daar boekte het een aardig rendement op, maar het is zaak dat geld aan het werk te zetten en de spreiding in de portefeuille te verbeteren. Boskalis en Vopak maken samen 47 procent van de vermogenswaarde uit, wat risico’s oplevert. Nieuwe investeringen in aantrekkelijke private bedrijven kunnen de korting verminderen. Het aandeel noteert met een discount van 23 procent onder de nettovermogenswaarde.





Conclusie

Hoewel zo’n hoge korting voor investeringsmaatschappijen niet ongebruikelijk is, is dit toch een goed instapmoment. De portefeuille bestaat uit kwaliteitsbedrijven met een sterke marktposities. De zwakke corporate governance komt voldoende tot uiting in het disagio. Wij zijn positief over de belangrijkste investeringen en verwachten een waardestijging van de portefeuille. Dat zou dividendgroei mogelijk maken. HAL mikt op termijn op een dividendrendement van 4 procent. We verhogen het advies.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 115,0 euro

Ticker: HAL NA

ISIN-code: BMG458841020

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 10,39 miljard euro

K/w 2022: 8

Verwachte k/w 2023: 16

Koersverschil 12 maanden: -1%

Koersverschil sinds jaarbegin: -2%

Dividendrendement: 2,1%