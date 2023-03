Sluiting Jerritt Canyon geeft First Majestic flinke knauw

We mogen ervan uitgaan dat de output zonder Jerritt Canyon dit jaar ongeveer een derde onder de schattingen van februari zal uitkomen.

First Majestic Silver besliste voor onbepaalde tijd de stekker de Jerritt Canyon-mijn in Nevada uit te trekken. De goud- en zilverdelver slaagt er maar niet in de mijn rendabel te krijgen en verwacht blijkbaar dat dat ook de komende tijd niet zal lukken. Jerritt Canyon werd in 2021 gekocht voor 470 miljoen dollar, betaald in (toen nog dure) aandelen. De mijn moest First Majestic een nieuw groei-elan geven, maar twee jaar later stellen we vast dat dat niet is gelukt.

Bij de overname voorspelde het management tegen 2024 een jaarlijkse productie van 200.000 troyounce goud. Die bleef vorig jaar steken op 72.400 troyounce tegen een veel te hoge kostprijs van 2.865 dollar per troyounce. Bij de mijn hoort ook een verwerkingsinstallatie met een capaciteit van 4.500 ton ertsen per dag, met een vergunning om uit te breiden naar 6.000 ton.

Om positieve vrije kasstromen te genereren, moet de bezettingsgraad minstens 3.000 ton per dag bedragen. Het oorspronkelijke mijnplan voorzag in zo’n bezettingsgraad, maar First Majestic is er nooit in geslaagd dat te halen. Daardoor is Jerritt Canyon al zeven opeenvolgende kwartalen verlieslatend.

Het is de voorbije twee jaar op verschillende gebieden misgelopen (hogere kosten, lagere grades, ongunstig weer). First Majestic had niet alle factoren zelf in de hand. Dat neemt niet weg dat de productie- en kostenprognoses onverantwoord optimistisch waren en dat veel beleggers met een forse kater achterblijven.

De bovengrondse ertsvoorraad van 45.000 ton wordt de komende maanden verwerkt en ook de exploratie gaat door. Intussen werkt First Majestic aan manieren om de productiekosten omlaag te krijgen. Voorlopig moet First Majestic het doen met de drie Mexicaanse mijnen, waar ook niet alles vlekkeloos draait. Nieuwe prognoses zijn er nog niet, maar we mogen ervan uitgaan dat de output zonder Jerritt Canyon dit jaar ongeveer een derde onder de schattingen van februari zal uitkomen. Door het debacle met Jerritt Canyon heeft het geloof in het management een flinke deuk gekregen, net als de reputatie van CEO Keith Neumeyer.

First Majestic wijst erop dat de bedrijfswinst dit jaar met de helft zal stijgen en de productiekosten fors zullen dalen. Jerritt Canyon stond vorig jaar in voor bijna de helft van de kapitaaluitgaven. Die vallen nu weg. Dat is maar een schrale troost. Wanneer de mijn weer wordt opgestart, zal dat ook kosten meebrengen. Een deel van het personeel zal weer moeten worden aangeworven en opgeleid. De tijdelijke sluiting zal wellicht ook gevolgen hebben voor de boekwaarde, want de kans is groot dat First Majestic een waardevermindering zal moeten boeken op Jerritt Canyon. De publicatie van de kwartaalcijfers in mei brengt wellicht meer duidelijkheid. Het koopadvies blijft, maar de rating voor risico gaat wel naar ‘hoog’ (rating 1C).





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 6,55 dollar

Ticker: AG US

ISIN-code: CA32076V1031

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 1,7 miljard dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -47%

Koersverschil sinds jaarbegin: -21%

Dividendrendement: 0,4%