Sloot Lumina Gold een lucratieve deal?

Wat vindt u van de streamingovereenkomst die Lumina Gold afsloot met Wheaton Precious Metals? Is een verkoop nog steeds aan de orde?

We startten begin 2020 met de opvolging van het Canadese exploratiebedrijf Lumina Gold, met het oog op een mogelijke verkoop in 2020 of 2021. Het enige actief van Lumina Gold is het goud- en koperproject Cangrejos in Ecuador, het vijfde grootste goudproject dat nog niet in handen van een grote grondstoffenspeler is. Toen duidelijk werd dat een verkoop er door de pandemie niet onmiddellijk in zat, besliste het ervaren team van Lumina Gold in 2021 en 2022 een uitgebreid boorprogramma uit te voeren, om het project beter in kaart te brengen. Dat programma mondde in april van dit jaar uit in een voorlopige haalbaarheidsstudie. Cangrejos zal 26 jaar lang gemiddeld 377.000 troyounce goud en 41 miljoen pond koper produceren. Dat geeft een indrukwekkende jaarlijkse productie van 469.000 troyounce goudequivalent, tegen een lage totale productiekostprijs van 671 dollar per troyounce goud, rekening houdend met de opbrengsten van de koperproductie (20% van de inkomsten).

Door de opbouw van de capaciteit van de verwerkingsmolen te spreiden in de tijd, blijft de initiële kapitaalsinvestering in de buurt van 1 miljard dollar, in lijn met de voorlopige economische schatting (PEA) van juni 2020. De huidige waarde van de kasstromen bedraagt 2,24 miljard dollar, op basis van 1.650 dollar per troyounce goud en 3,75 dollar per pond koper. Bij 1.980 dollar per troyounce goud en 4,5 dollar per pond koper loopt dat op tot 3,54 miljard dollar. De publicatie van de studie laat toe een sluitend investeringskader overeen te komen met de overheid tegen eind 2024, en het vergunningsproces voor de bouw van de mijn te doorlopen tegen 2025. Parallel met het vergunningsproces zal een definitieve haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd, als basis voor een definitieve investeringsbeslissing in 2025.

De bouw van de mijn zal 2,5 jaar duren. Zeer belangrijk voor de slaagkansen van Cangrejos was de melding op 16 mei dat Lumina Gold voor 300 miljoen dollar een streamingovereenkomst heeft afgesloten met Wheaton Precious Metals. Van dat bedrag gaat 48 miljoen dollar naar de financiering van de haalbaarheidsstudie en het vergunningsproces (12 miljoen is al betaald). De rest dient voor de bouw van de mijn. In ruil zal Wheaton 6,6 procent van de goudproductie kopen tegen 18 procent van de spotprijs. De transactie vermijdt bijkomende kapitaalverhogingen op de korte termijn. Momenteel zorgde een converteerbare lening van de hoofdaandeelhouder, Ross Beaty (20,8%), voor het werkkapitaal. De streamingovereenkomst zou er ook kunnen op wijzen dat een verkoop nog niet voor meteen is. Nochtans liet Beaty in een recent interview duidelijk verstaan nog steeds volop in een geslaagde verkoop (mogelijk dit jaar nog) te geloven. Al denken we dat een aanvaardbaar bod voor Beaty aanzienlijk boven de huidige beurswaarde van 189 miljoen Canadese dollar (0,50 Canadese dollar per aandeel) zal moeten liggen. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1C).





