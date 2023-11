Shell plaatst aandeelhouder voorop

In het derde kwartaal daalde de omzet met 20 procent, naar 76,4 miljard dollar. De winst op basis van de geschatte actuele kosten (CCS-winst) viel met 26 procent terug naar 6,2 miljard, vooral door de sterk gedaalde energieprijzen. De vrije kasstroom van 12,3 miljard dollar bleef echter grofweg op peil, dankzij kostenbeheersing en minder investeringen. In het lopende jaar stevenen de kapitaaluitgaven af op 23 à 25 miljard dollar. De komende jaren wordt dat 22 à 25 miljard. In 2025 moeten de bedrijfskosten 2 à 3 miljard dollar lager liggen.

Shell keert 30 tot 40 procent van de ebitda (bedrijfskasstroom) uit aan de aandeelhouders. Tot de publicatie van de jaarcijfers koopt het bedrijf voor 3,5 miljard dollar eigen aandelen in. In het vorige kwartaal was dat 3 miljard, en eerder dit jaar steeg het kwartaaldividend al van 0,29 naar 0,33 dollar per aandeel.

Shell wil nog altijd uiterlijk in 2050 CO2-neutraal opereren. Het overgrote deel van die omschakeling kan pas over een decennium gebeuren. Topman Wael Sawan wil de energieproductie tot minstens 2030 op peil houden. Aan de andere kant staan investeringen in de vergroening juist onder druk. In de duurzame tak schrapt Shell 200 banen en de plannen voor groene waterstof zet het op een lager pitje.





Conclusie

Die keuzes pakken voor de aandeelhouders gunstig uit. De onderneming heeft de financiële ruimte om met aandeleninkoop een bodem te leggen onder de beurskoers en het dividend (3,9% rendement) verder te verhogen. De degelijke kwartaalcijfers, de sterke focus op het optimaliseren van de vrije kasstroom, een redelijke waardering (k/w van 8) en het vooruitzicht op een winst die in het lopende kwartaal minstens zo hoog ligt als in de voorgaande periode geven aanleiding om het koopadvies te handhaven.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 30,63 euro

Ticker: SHELL NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: GB00BP6MXD84

Beurskapitalisatie: 200,7 miljard euro

K/w 2022: 5,5

Verwachte k/w 2023: 8

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil jaarbegin: +12%

Dividendrendement: 3,9%